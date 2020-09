Xbox Series S, i caricamenti fanno sfigurare Xbox One S: il video confronto

Con l’odierno annuncio della data e del prezzo di lancio di Xbox Series X, Microsoft non ha certo spostato il focus da Xbox Series S, la sua console più economica e meno potente che farà da entry level alla next-gen. La sua scheda tecnica rivela, infatti, che nonostante una GPU e una memoria RAM più limitate rispetto alla sorella maggiore, la piattaforma punta a raggiungere performance a 1440p con 60 fps stabili, ma in alcuni casi si toccheranno anche i 120 fps – come in quello di Gears 5.

Xbox Series S arriverà il 10 novembre a 299,99€

Nel video dietro le quinte pubblicato dalla casa di Redmond possiamo vedere in azione anche alcune delle feature next-gen promesse da Microsoft, che rimarranno valide anche per Series S, oltre che per Series X. Parliamo, ad esempio, dei tempi di caricamento ridotti rispetto all’attuale generazione, soprattutto grazie al passaggio da disco rigido a SSD.

A partire dal minuto 3:55, di seguito, potete vedere i tempi di caricamento di The Outer World a confronto tra Xbox One S e Xbox Series S: la differenza che ne emerge è abissale, con la console attuale che carica il gioco in 53 secondi, mentre quella next-gen è pronta a partire dopo appena 12.

Nello stesso video, possiamo vedere in azione anche la funzionalità Quick Resume, che vi permette di passare rapidamente, alla velocità di un click, da un gioco in esecuzione all’altro – e che sarà pienamente operativa anche su Xbox Series S. Potete vederla in azione dal minuto 4:45.

Non ci rimane che attendere il 22 settembre, giorno di apertura dei pre-ordini delle due console. Da quel momento in poi, l’attesa sarà dirottata sulla release e sulla possibilità di poter finalmente toccare con mano l’idea che Microsoft ha della next-gen videoludica.