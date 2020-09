Xbox Series S avvantaggia PS5, secondo gli analisti

La nota casa di analisi DFC Intelligence si è espressa fortemente contro Xbox Series S, la seconda console next-gen di Microsoft annunciata ieri.

A detta degli analisti, che ne hanno parlato in una nota seguita al reveal, «Microsoft stava proponendo Xbox Series X come il sistema più potente di sempre e tutt’un tratto c’è quella che sembra essere un’opzione castrata ad un prezzo basso».

DFC ritiene Xbox Series S «un sistema di seconda classe» e il suo annuncio «conferma davvero come Microsoft, nel suo focus su una strategia digitale a lungo termine (guardando principalmente a Xbox Game Pass, ndR), abbia dato davvero a Sony e PlayStation 5 un grande vantaggio per quanto riguarda le vendite hardware nella prossima generazione».

Questo non toglie che «qualunque hardware possa venire distribuito nel 2020 andrà esaurito. Le console saranno probabilmente in quantità ridotte e Microsoft potrebbe riuscire a produrre più unità di Xbox Series S. In teoria, questo potrebbe dare a Xbox una base installata iniziale più ampia».

«Sfortunatamente, però, tutto il resto è chiaramente in favore di PlayStation 5. Microsoft ha perso il controllo del messaggio mediatico e sembra che PS5 sarà il sistema per quelli che vorranno giocare nuovi ed eccitanti giochi», chiosa la casa di analisi.

Un giudizio di certo molto duro, che arriva a poche ore dalla presentazione di una console, Xbox Series S, che promette comunque un’esperienza next-gen ad un prezzo molto basso.

Il lancio è previsto per il 10 novembre, presumibilmente in simultanea con Xbox Series X, che dovrebbe costare invece €499,99.

Anche in questo caso, il prezzo dovrebbe essere calmierato grazie alla pubblicazione su scala globale di un abbonamento comprensivo di console e Xbox Game Pass Ultimate.