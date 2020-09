Xbox Series S, Microsoft svela tutte le specifiche: vanta stessa CPU di Series X

Sono giorni molto caldi per i videogiocatori affezionati a Xbox o che guardano al mondo Microsoft in vista della next-gen: in queste ore, infatti, il gigante di Redmond ha confermato ufficialmente i prezzi e le date di debutto di Xbox Series X e di Xbox Series S, le sue console di prossima generazione che saranno nei negozi dal 10 novembre prossimo – peraltro affiancate da Assassin’s Creed Valhalla.

In questa occasione, la compagnia di Redmond ha anche pubblicato un video che ci porta dietro la scocca di Series S, confermandoci costa troveremo come cuore pulsante della console più economica del pacchetto, venduta a 299,99€.

A colpire è prima di tutto la CPU, che sarà la stessa di Xbox Series X da 3,6 GHz, anche nelle performance I/O, il che significa che potete aspettarvi lo stesso tipo di performance, ma con la console che renderizza a una risoluzione più bassa. Parliamo di una CPU a 8-core Zen 2 custom (3,66 GHz w/ SMT).

Dove invece Series S risparmia qualcosa, per permettersi il prezzo più basso, è nella memoria, nel SSD e nella GPU: per quanto riguarda la prima, infatti, passiamo a 10 GB GDDR6 (la sorella maggiore ne ha 16 GB), l’SSD scende da 1 TB a 512 GB, mentre la GPU passa da 12 TFLOPs con 52 CUs a 4 TFLOPS con 20 CUs.

Di seguito, le specifiche complete a confronto per le due console Xbox next-gen.

Xbox Series X Xbox Series S Processore 8x Core @ 3,8 GHz (3,66 GHz w/SMT) 8x Core @ 3,8 GHz (3,66 GHz w/SMT) GPU 12 TFLOPS, 52 CUs @1.825 GHz RDNA Custom 2 4 TFLOPS, 20 CUs @1.55 GHz RDNA 2 Custom Memoria 16 GB GDDR6 10 GB GDDR 6 Archiviazione 1 TB NVME SSD 512 GB NVME SSD Espansione SSD Card di espansione da 1 TB Card di espansione da 1 TB Lettore ottico Blu-Ray 4K UHD Non presente Target performance 4K a 60 fps, fino a 120 fps 1440p a 60 fps, fino a 120 fps

Attendiamo ora l’apertura dei pre-ordini, che è fissata per il prossimo 22 settembre.