Xbox salva il weekend regalandovi tre nuovi giochi gratis, disponibili ora

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di Xbox Free Play Days, la promozione che consente a tutti gli utenti abbonati sulle console di casa Microsoft di poter accedere a diversi titoli selezionati per l’intero fine settimana.

L’iniziativa vi consentirà dunque di scaricare e utilizzare completamente gratis per tutto il weekend 3 nuovi giochi selezionati, a patto però di essere iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Una tradizione puntualissima che Microsoft non salta mai di settimana in settimana, offrendo sempre giochi gratis per tutti i gusti.

Xbox offre giochi gratis molto spesso, e solo oggi ne sono arrivati addirittura quattro all’interno del servizio in abbonamento.

La notizia arriva come sempre dai canali ufficiali, che ci annunciano i tre nomi che potrete provare su Xbox, i giochi gratis del weekend.

NBA 2K23, Naruto to Boruto: Shinobi Striker, e Deep Rock Galactic sono disponibili questo fine settimana per i membri Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, da giovedì 17 novembre fino a domenica 20 novembre



In NBA 2K23 potrete giocare al celeberrimo titolo sportivo sfidando gli amici, approfittando di tutte le novità della Stagione 2 con Devin Booker e trasformare i vostri sogni di giocatore di basket in realtà. Almeno per un weekend.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è invece il titolo ispirato all’omonima serie sequel del leggendario manga Naruto (serie videoludica che per altro sembra stia tornando). Nel titolo potrete creare il vostro shinobi personalizzato, o selezionare un personaggio preferito e partecipare a battaglie 4v4 con tutte le tecniche più famose.

Per quanto riguarda Deep Rock Galactic, invece, sappiate che vi ritroverete di fronte al titolo perfetto per affrontare il weekend con un gruppo di amici, nei panni di quattro nani minatori spaziali.

Vi ricordiamo che come di consueto la prova sarà limitata fino all’inizio della prossima settimana, ma durante il tutto periodo della promozione potrete accedere alle edizioni standard complete senza alcun ulteriore vincolo.

A proposito di giochi gratis, sapevate che Xbox Game Pass sta per offrire addirittura Battlefield 2042? Ecco quando arriverà il titolo.

Per quanto riguarda i bonus gratis, invece, l’abbonamento di Microsoft vi dà la possibilità anche di accedere a dei servizi Apple: ecco i dettagli.