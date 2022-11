Naruto sta per tornare, Bandai Namco registra un misterioso marchio

Naruto è uno di quei tanti brand del mondo dei fumetti che ha avuto la sua bella vita all’interno dei videogiochi, e Bandai Namco sembra volerla rianimare.

Dopo Ultimate Ninja Storm 4, che potete trovare sempre su Amazon, la saga videoludica del ninja più famoso dei manga si è fermata.

Un titolo che ha saputo comunque regalare ai fan un ultima occasione per giocare nei panni degli eroi e dei villain dell’opera di Kishimoto.

E mentre i fan si sono dovuti accontentare solamente delle comparsate dei personaggi all’interno di altri giochi, Bandai Namco sta iniziando a muovere qualcosa.

Come riporta Gematsu, infatti, Bandai Namco ha registrato un marchio relativo alla saga videoludica di Naruto.

Proprio la saga di Ultimate Ninja Storm è stata tra le più apprezzate dai fan, e il marchio in questione è proprio un misterioso “Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS”.

Ultimate Ninja Storm è stato il sottotitolo dei videogiochi Naruto di Bandai Namco sviluppati da CyberConnect2. L’ultima iterazione, il già citato Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, è stata pubblicata su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam a febbraio 2016, seguita da Switch ad aprile 2020.

Pare proprio che, a distanza di tantissimo tempo, l’immortale ninja possa essere pronto al grande ritorno videoludico.

Come sempre, in questi casi, non possiamo far altro che attendere una conferma ufficiale da parte di Bandai Namco. Considerato che il brand non si è mai realmente sopito, non è strano che il publisher voglia tornare a ripescare quella saga.

Anche perché la concorrenza non se ne sta ferma, visto che Dragon Ball è uscito di recente con un episodio molto particolare.

Mentre One Piece si prepara al grande ritorno in versione open world, con un titolo che promette di rievocare l’epica del manga di Eiichiro Oda.