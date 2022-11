Xbox vi offre 3 giochi gratis per il weekend: c’è un amato Dragon Ball

Tornano anche per questo fine settimana le giornate di gioco gratuito di Xbox, l’iniziativa che permette a tutti i fan delle console di casa Microsoft di provare senza costi aggiuntivi una line-up di titoli selezionati.

Ricordiamo che i Free Play Days sono riservati esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon): si tratta infatti di uno dei tanti bonus per gli abbonati che consente di divertirsi senza dover spendere un centesimo in più.

Per tutto il fine settimana, da questo momento potrete dunque scaricare ben 3 giochi gratis sulle vostre console, tra i quali è incluso anche uno dei giochi di Dragon Ball più amati degli ultimi anni.

Stiamo parlando di Dragon Ball Xenoverse 2, un prodotto che continua a ricevere ancora oggi tanti aggiornamenti, ma che è soltanto uno dei tanti titoli offerti per il fine settimana:

Vi ricordiamo che in Dragon Ball Xenoverse 2 potrete combattere utilizzando uno dei numerosi personaggi provenienti dalla celebre saga anime e manga, ma anche creare il vostro avatar da sviluppare con abilità uniche e affrontare pericolosi avversari per ripristinare la trama originale che tutti i fan amano.

Ovviamente, non si tratta dell’unica proposta del weekend: tra i nuovi giochi gratis del fine settimana c’è anche Overcooked All You Can Eat, l’edizione completa della saga party game che include entrambi i capitoli della serie, i loro rispettivi contenuti aggiuntivi e tante novità, come il multiplayer online. Potrete divertirvi insieme ai vostri amici in divertenti sfide di cucina, per scoprire chi è lo chef migliore al mondo.

L’ultima proposta del weekend è, infine, Just Die Already, un folle sandbox ideato dagli autori di Goat Simulator: si tratta di un “simulatore di anziani” in cui parteciperete a numerose prove per guadagnarvi i ticket di pensionamento e l’assistenza gratuita. Un’idea decisamente originale e “non-sense” per un weekend spensierato.

I nuovi giochi gratis del fine settimana di Xbox sono già disponibili per il download: potete avviarlo direttamente dalle vostre console o, più comodamente, attraverso i seguenti link ufficiali.

Se vorrete fare vostri per sempre questi titoli, cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono disponibili offerte molto generose: Dragon Ball Xenoverse 2 potrà essere vostro con uno sconto dell’85%, mentre Overcooked All You Can Eat e Just Die Already sono acquistabili con una riduzione di prezzo del 50% e del 55%.

Ma queste sono solo alcune delle numerose offerte disponibili: vi abbiamo infatti già segnalato i generosissimi sconti fino al 90% di Xbox Store, proponendovi i migliori titoli che non dovreste lasciarvi scappare.

Se invece siete alla ricerca di nuovi giochi gratis e siete iscritti a Xbox Game Pass, segnaliamo che non solo è già disponibile un nuovo divertente roguelite horror, ma che fra poche settimane anche Battlefield 2042 arriverà gratis sul catalogo.