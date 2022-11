Xbox Game Pass, gratis 3 mesi di Apple TV+ e Apple Music: ecco i dettagli

Xbox Game Pass farà la gioia degli appassionati di musica e serie TV, perché la nuova offerta riguarda 3 mesi gratis di Apple TV+ e Apple Music.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui vi potete abbonare anche tramite Amazon, è in generale un’offerta strepitosa per i giocatori.

Novembre è un altro mese molto ghiotto per Xbox Game Pass, con tantissimi giochi in arrivo gratis all’interno del catalogo del servizio.

Anche se, come sempre, il catalogo fa il suo solito turnover e altrettanti giochi gratis si preparano ad uscire dal servizio.

Come riporta VGC, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno ottenere 3 mesi di prova di Apple TV+ e Apple Music.

Se non siete abbonati a nessuno dei due servizi avrete tempi fino a marzo 2023 per attivare e richiedere le prove gratuite.

L’offerta è disponibile in tutti i paesi in cui Xbox Game Pass e Apple TV+/Music sono disponibili, tranne Russia e Turchia per Apple TV+ e Russia per Apple Music.

La promozione è attivabile su console Xbox o PC tramite l’app, e una volta richiesto gli abbonati verranno indirizzati al sito di Apple per attivare la prova degli altri abbonamenti.

Apple Music riproduce oltre 100 milioni di brani disponibili senza pubblicità e su tutti i dispositivi, mentre Apple TV+ presenta tante serie originali e film originali.

Tra l’altro si crea un crossover non indifferente perché Ted Lasso, protagonista omonimo della serie originale di Apple TV+, è anche all’interno di FIFA 23 con il suo AFC Richmond.

Per quanto riguarda Xbox Game Pass, invece, c’è un big che al contrario di quanto pensavamo non entrerà all’interno del catalogo di giochi gratis.

Parlando di piattaforme di streaming, invece, Netflix ha offerto di recente un nuovo gioco gratis all’interno della sua nuova offerta.