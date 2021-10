Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono Assassin’s Creed e giochi DC

Anche per questa settimana sono tornati gli sconti di Xbox Store, le immancabili promozioni che Microsoft rende disponibili per tutti gli utenti dell’omonima console.

Tra i tanti sconti che sono disponibili per lo store della console Microsoft, sono state rinnovate anche le Promozioni Gold: si tratta di sconti aggiuntivi che sono validi esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Proseguono inoltre gli sconti dedicati alla saga di Fallout, inaugurati la scorsa settimana e che si concluderanno solo il prossimo martedì.

Gli abbonati Game Pass potranno inoltre accedere ad un catalogo di giochi in continua espansione, sia su console che su PC, dove è in arrivo gratis un apprezzato shooter molto recente.

Le promozioni di questa settimana sono particolarmente interessanti per tutti gli appassionati Ubisoft, dato che sono disponibili sconti su tutta la saga di Assassin’s Creed.

Questo significa che potrete recuperare tutti i prodotti del franchise acquistabili su Xbox Store con forti sconti: naturalmente non può mancare anche l’amatissimo ultimo capitolo Assassin’s Creed Valhalla, disponibile in offerta anche nella Gold Edition, che include il season pass del titolo.

Come parte delle Promozioni Gold, e dunque disponibile esclusivamente solo per chi è iscritto a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, è inoltre disponibile Immortals Fenyx Rising con un eccezionale sconto del 60%: si tratta di un’offerta da non sottovalutare, soprattutto se avete già amato Valhalla.

Per celebrare il DC FanDome, sono inoltre disponibili imperdibili offerte sui migliori giochi dedicati ai supereroi dei fumetti: tra questi segnaliamo Batman Arkham Collection e Injustice 2 Legendary Edition, imperdibili per ogni appassionato.

Naturalmente sono disponibili anche tanti altri giochi in offerta, con riduzioni di prezzo fino al 90%: la promozione più vantaggiosa è sicuramente quella dedicata a Agent A un enigma in incognito, un puzzle game nel quale dovrete risolvere intriganti rompicapo in un mondo stile anni ’60 che potrà essere vostro a soli 1,49€.

Di seguito troverete dunque una nostra piccola selezione delle tante offerte attualmente disponibili su Xbox Store, ricordandovi che potrete consultarle tutte al seguente indirizzo e che le promozioni termineranno martedì 26 ottobre: i giochi DC resteranno però scontati solo per altri 3 giorni.

I team di Xbox sono continuamente al lavoro sulla realizzazione di nuove esclusive: tra queste dovrebbe esserci il nuovo capitolo di una saga «sfortunata».

Inoltre, presto dovrebbe arrivare un’altra avventura narrativa in terza persona esclusiva, ideata dagli autori di We Happy Few.

La console next-gen di Microsoft veniva spesso presa in giro per via del suo aspetto: adesso però Xbox Series X è diventata davvero un mini frigo e ne vanno tutti matti.