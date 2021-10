Xbox Game Pass, 10 giochi rimossi alla fine di ottobre (e ci sono dei cult)

Se gli utenti iscritti a Xbox Game Pass da un lato amano scoprire l’arrivo di tanti nuovi titoli disponibili gratuitamente sul servizio, dall’altro sono ormai abituati a dover tenere conto che non tutti i giochi resteranno disponibili per sempre.

Microsoft ha infatti annunciato da poche ore che ben 10 giochi lasceranno Xbox Game Pass Ultimate alla fine del mese in corso: tra questi ci saranno delle assenze importanti, che varrà la pena di recuperare prima che sia troppo tardi.

Proprio pochi giorni fa gli utenti hanno infatti dovuto salutare 6 giochi, tra i quali erano disponibili anche un grande gioco di ruolo e uno degli indie più apprezzati degli ultimi tempi.

In compenso, proprio ieri Microsoft ha reso noto che durante il mese di ottobre sono in arrivo altri 11 giochi, due dei quali sono già disponibili per il download.

L’incredibile numero di nuovi titoli aggiunti a Xbox Game Pass ha reso necessari diversi sacrifici: di seguito troverete la lista completa dei titoli che lasceranno a breve il servizio (via Game Rant), con i relativi link per procedere all’installazione sul vostro dispositivo preferito.

Tra i titoli che presto abbandoneranno il servizio vogliamo sottolineare la presenza di Celeste: il platform 2D è infatti uno dei giochi indipendenti più amati da pubblico e critica, al punto che la versione Xbox ha raggiunto un impressionante punteggio di 94 su Metacritic.

Impossibile inoltre non sottolineare la rimozione dei quattro capitoli principali di Five Nights at Freddy’s, lo spaventoso franchise ideato da Scott Cawthon ed apprezzato dai fan non solo per i suoi iconici jumpscare, ma anche per i misteri legati alla sua narrazione.

Questi 10 giochi per Xbox e PC lasceranno Xbox Game Pass il 31 ottobre 2021: significa dunque che restano pochi giorni a vostra disposizione per scoprirli gratuitamente.

Nel caso invece deciderete di volerli fare vostri per sempre, segnaliamo che per i prossimi giorni potrete approfittare degli sconti dedicati: l’iniziativa è naturalmente riservata soltanto agli abbonati al servizio.

Gli utenti potranno comunque consolarsi con i nuovi arrivi sul servizio: una delle ultime aggiunte è un recente ed apprezzato sparatutto, adesso disponibile gratuitamente anche su PC.

Inoltre, a partire dallo scorso weekend sono stati resi disponibili altri tre giochi gratis, tra i quali è inclusa anche una perla d’autore.

Come se queste aggiunte non bastassero, durante il Tokyo Game Show 2021 Xbox ha sorpreso tutti svelando che un recente action RPG è giocabile gratis senza costi aggiuntivi.