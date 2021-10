Steam, svelato il nuovo gioco gratis della settimana: è un big di Bethesda

A sorpresa, Steam ha appena svelato che gli utenti PC possono scaricare da oggi un nuovo gioco gratis molto importante: si tratta infatti di un big multiplayer di Bethesda.

Stiamo parlando di Fallout 76, l’adattamento multigiocatore del popolare franchise post-apocalittico, disponibile gratuitamente anche su Xbox Game Pass ma che, per pochi giorni, potrà essere provato senza aver bisogno di alcun abbonamento.

Si tratta dunque di una promozione che si aggiunge alle nuove follie di metà settimana, che includono un’altra importante esclusiva di Microsoft.

Proprio la casa di Redmond sembra essere diventata protagonista delle ultime promozioni di Steam: proprio lo scorso weekend è stato infatti possibile giocare gratuitamente a una collection molto importante.

Bethesda ha annunciato di voler celebrare i nuovi eventi dedicati ad Halloween offrendo a tutti gli utenti la possibilità di scaricare gratis Fallout 76 per tutta la settimana a partire da oggi.

Gli utenti avranno dunque la possibilità di partecipare ai festeggiamenti e di unirsi alla ricerca dei dolcetti e al completamento di diverse nuove sfide.

L’occasione sarà anche quella giusta per celebrare il Bombs Drop Day, che si svolgerà il 23 ottobre per ricordare come il mondo esplorato su Fallout 76 è cambiato per sempre a partire da quel giorno.

Il big multiplayer di Bethesda rimarrà scaricabile gratuitamente su Steam fino al 25 ottobre: per poterlo scaricare gratis non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link e cliccare sul pulsante «Avvia gioco».

Potrete inoltre scegliere di acquistare il titolo disponibile su Xbox Game Pass, per farlo vostro per sempre, approfittando di grandi sconti fino al 75% sul prodotto: l’iniziativa terminerà il 26 ottobre.

Per celebrare l’evento, gli utenti che invece possiedono già l’avventura di Bethesda potranno acquistare Atoms, la valuta utilizzata in-game per le microtransazioni, con sconti fino al 35% rispetto al loro prezzo di base.

Ricordiamo inoltre che la saga di Fallout è ancora disponibile in sconto su Xbox Store, insieme ai nuovi saldi dedicati ad Assassin’s Creed e ai migliori giochi DC.

Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno giocare gratuitamente ai principali titoli di Bethesda: inoltre, durante il mese di ottobre saranno disponibili altri 11 giochi da scaricare.

Purtroppo si sono rivelati necessari dei sacrifici, dato che ben 10 giochi dovranno lasciare il servizio alla fine del mese.