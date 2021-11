Xbox regala nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un metroidvania

Xbox ha deciso di rinnovare ancora una volta l’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito», la promozione che consente a tutti i giocatori della console Microsoft di usufruire di nuovi titoli scaricabili gratis per tutto il weekend.

Ricordiamo che gli Xbox Free Play Days sono riservati esclusivamente agli utenti che sono attualmente in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Il servizio in abbonamento di Microsoft offre infatti accesso a un grande catalogo di giochi gratuiti, che proprio poche ore fa si è aggiornato includendo anche un capitolo di GTA.

I titoli gratuiti del weekend sono però solo una delle tante iniziative offerte in omaggio agli abbonati: tra queste c’è anche la possibilità di ottenere un bonus gratuito a tema anime.

Questo fine settimana sono stati inclusi giochi appartenenti a diversi generi, offrendo dunque qualcosa di adatto per i gusti di ciascun giocatore.

I titoli che i giocatori Xbox potranno scaricare a partire da oggi sono dunque MotoGP 21, Kingdom New Lands e SteamWorld Dig 2.

MotoGP 21 è l’ultimo capitolo di Milestone dedicato alla competizione motociclistica più famosa del mondo: potrete vivere l’esperienza autentica di questo sport grazie ad oltre 120 piloti ufficiali e più di 20 circuiti, scegliendo di gareggiare anche in Moto2 e Moto3.

Kingdom New Lands è invece un gradevole action-adventure in pixel art, nel quale interpreterete un sovrano in viaggio nelle nuove terre per trovare nuovi regni, facendo però attenzione anche ai diversi ostacoli lungo il vostro cammino.

Infine, SteamWorld Dig 2 è l’apprezzato metroidvania realizzato da Image & Form Games: in questa avventura platform mineraria dovrete scavare e scoprire bellissimi mondi pieni di segreti, ricchezze e trappole.

Per poter iniziare a scaricare subito i nuovi giochi gratis del fine settimana di Xbox, validi fino al prossimo lunedì, non dovrete fare altro che cliccare sui seguenti link:

Se durante la sessione di prova deciderete di volerli fare vostri per sempre, vi ricordiamo che tutti i titoli saranno disponibili in offerta per un periodo limitato.

Nel frattempo, la casa di Redmond continua a lavorare ai prossimi giochi in esclusiva: sono stati svelati altri due titoli in lavorazione, tra i quali ce n’è uno realizzato dagli autori di Fallout New Vegas.