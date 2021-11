Xbox, svelate due esclusive bomba: ci sono autori di Fallout New Vegas

In questo primo anno di vita Xbox Series X|S hanno dovuto attendere le prime, grandi, uscite per la console, che stanno arrivando però con il tempo.

Tra le ultime sicuramente Forza Horizon 5, il clamoroso titolo di corse che ha contribuito a rendere le console Microsoft ancora più appetibili.

Il titolo di Playground si è rivelato un grandissimo successo, ed ha rappresentato il miglior lancio di sempre per quanto riguarda la serie.

E su Xbox Series X riesce a mettere in mostra anche un comparto grafico devastante, talmente bello da essere confuso con la realtà.

Pare proprio che il prossimo futuro di Xbox Series X sarà più roseo del previsto, perché i team interni stanno cominciando finalmente a mostrare le loro opere.

Tramite i colleghi di Windows Central, che firmano un’esclusiva notevole di Jez Corden, veniamo a sapere infatti di due nuove esclusive che arriveranno sulle console Xbox.

I nomi coinvolti, inoltre, sono alquanto importanti. I due progetti sono infatti di Compulsion ed Obsidian, rispettivamente autori di titoli come We Happy Few e Fallout: New Vegas.

Immagine: Windows Central

Compulsion è all’opera su Project Midnight, un action in terza persona ambientato in un modo dark e fantastico. Il gioco viene definito come una storia di formazione ispirata al profondo sud dell’America, con creature magiche e mostri giganteschi, e viene descritta con un umore “gotico”.

Immagine: Windows Central

Per quanto riguarda Obsidian, invece, il progetto in lavorazione è Pentiment. Stando alle parole di Jeff Grubb, si tratta di un gioco con la grafica che ricorda quella dei dipinti medievali, ed una grandissima attenzione per il comparto narrativo. Nei panni di un investigatore dell’Europa del sedicesimo secolo bisognerà scoprire la verità dietro ad violento omicidio.

Insomma, sembra proprio che inizino ad arrivare i giochi potenti per il mondo Xbox, i quali arriveranno anche all’interno di Xbox Game Pass ovviamente, il quale ottiene sempre più bonus.

Come GTA Trilogy, che recentemente abbiamo visto in azione anche su console di nuova generazione.

Un’altra esclusiva Xbox, invece, è stata rimandata, era un horror molto atteso.