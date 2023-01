Xbox poteva avere il suo God of War, ma è stato cancellato

Xbox non ha mai avuto il suo God of War, una delle esclusive più importante dell’ecosistema Sony che ha spinto moltissimo le vendite. Ma poteva avere il suo anti-God of War, e l’ha cancellato.

Il titolo che nel 2018 ha rilanciato il franchise con Kratos, e che trovate su Amazon, è stato uno dei giochi più amati della passata generazione di console.

E non solo, perché God of War è tornato su PC successivamente, riconfermando il valore di quest’opera agli occhi dei videogiocatori. Anche a quelli di Sony, che si è convinta a portare molti più giochi su PC.

E mentre Xbox sta aspettando ancora il suo titolo in grado di scuotere il mercato, che potrebbe essere Starfield, scopriamo che Xbox poteva avere anche il “suo” God of War.

E per giunta per mano di Obsidian, studio che ci ha regalato titoli importantissimi come Fallout New Vegas e Pentiment (una delle ultime sorprese di Xbox).

La software house era al lavoro su moltissimi titoli, ovviamente, e tra questi c’era anche un progetto che avrebbe dovuto competere con God of War nel 2018.

Il quale sarebbe andato in esclusiva per Xbox, ovviamente, dopo l’acquisizione del team da parte del colosso di Redmond.

Lo rivela Feargus Urquarth, leggenda del settore che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi di ruolo anche tra le fila di Obsidian, in una recente intervista.

Nel corso dell’intervista Urquarth rivela che lo studio stava lavorando ad una produzione ispirata a “Viaggio al Centro della Terra”, l’immortale libro di Jules Verne che sarebbe diventato un action adventure.

Il titolo avrebbe dovuto competere direttamente con Kratos ma, al momento, non è chiaro perché il progetto sia stato accantonato.

Non è neanche l’unico, perché Urquarth racconta di altri videogiochi che non hanno mai visto la luce in Obsidian (come accade in tutti gli studi, in realtà): un gioco di ruolo basato su The Walking Dead che non riusciva a trovare un publisher, un gioco di Rick e Morty (il cui creatore è in seri guai ora) che è caduto vittima dell’acquisizione di Microsoft, e infine un gioco basato sul reality show di Cops che nessuno al di fuori dello studio sembrava comprendere.

Speriamo che, almeno, Obsidian riesca davvero a fare Fallout New Vegas 2 un giorno, tra i titoli più amati dello studio che al momento non ha un sequel neanche in pianificazione.

Nel frattempo Xbox ha trovato comunque il suo titolo chiacchieratissimo. Il bellissimo Hi-Fi Rush che, tra le ispirazioni principali, ha anche un amato regista di Hollywood (e il tono delle sue produzioni).