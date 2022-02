God of War PC apre la strada a nuovi franchise Sony: “un’opportunità di crescita”

Il grande successo ottenuto dal porting PC di God of War non è certamente rimasto inosservato da Sony, che ha recentemente avuto la possibilità di commentare positivamente gli ottimi risultati raggiunti.

God of War è stato infatti uno dei giochi più attesi non solo da chi non possedeva le console PlayStation, ma anche per tutti coloro volessero goderselo su una piattaforma con maggiori possibilità di personalizzazione.

La saga di Kratos è una delle IP di Sony più apprezzate: non è stato dunque sorprendente scoprire che in brevissimo tempo è diventata l’esclusiva PlayStation più giocata di sempre su PC.

Il lavoro realizzato per portare God of War su PC è stato inoltre talmente impressionante da aver già gettato le basi per Ragnarok, l’attesissimo sequel in uscita su PS4 e PS5.

I risultati ottenuti dal capitolo di Santa Monica su PC sono stati così eccellenti da aver convinto Sony che quella del lancio dei giochi su più piattaforme sarebbe la strategia giusta per il futuro, come riportato da DSOGaming.

Durante la consueta call finanziaria con investitori e analisti di fine trimestre, Sony ha infatti commentato che le impressionanti vendite ottenute da God of War, pari a un milione di copie su PC, aprono la strada a prospettive molto interessanti:

«Vediamo il lancio delle nostre IP videoludiche su molteplici piattaforme come una grande opportunità di crescita per Sony, come è stato evidenziato dal successo della versione PC di God of War e di altri titoli first party».

Prima del lancio dell’ultima avventura di Kratos, Sony aveva infatti già sperimentato un grande successo anche per i porting PC di Horizon Zero Dawn e Days Gone, mentre durante il 2022 sarà reso disponibile anche il recente Uncharted La Raccolta dei Ladri.

Le ottime vendite ottenute da questi porting sembrerebbero dunque aver convinto la casa di PlayStation che i porting PC sono una mossa vincente per il prossimo futuro: a questo punto, non resta che scoprire quale sarà il prossimo franchise a seguire questa strada.

Molti fan si augurano che possa essere Bloodborne: del resto, ricordiamo che molti appassionati si erano arrabbiati dopo l’annuncio di God of War.

In ogni caso, il lancio del capolavoro di Santa Monica su PC offre anche un’ottima opportunità per chi ama personalizzare i propri giochi: c’è chi ne ha subito approfittato per riportare il «vecchio» Kratos.