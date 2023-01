Fallout New Vegas 2 si farà davvero? Parla il boss di Obsidian

Da tempo i fan sperano che prima o poi possa vedere la luce Fallout New Vegas 2, un desiderio che gli appassionati del classico Obsidian non hanno mai smesso di esprimere.

New Vegas è infatti ancora oggi uno dei capitoli più apprezzati dell’intera serie (lo trovate nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) sebbene Obsidian non abbia mai ufficializzato la lavorazione di un sequel.

Diverse settimane fa Jeff Grubb aveva reso noto che Microsoft aveva iniziato a suggerire la possibilità di lasciare che il team di sviluppo si occupasse proprio di un nuovo Fallout.

E se a novembre dello scorso anno proprio il director Josh Sawyer era tornato a parlare di un eventuale New Vegas 2, con notizie tutto sommato incoraggianti, è ora il boss di Obsidian a fare il punto della situazione.

Il capo dello studio Obsidian ha infatti dichiarato che gli piacerebbe realizzare un altro gioco di Fallout prima del suo eventuale ritiro.

Questo, perlomeno, è quanto emerge da una nuova intervista a Feargus Urquhart, pubblicata all’inizio di questa settimana da Game Pressure (via Games Radar).

Quando gli è stato chiesto se i fan di Fallout potessero aspettarsi un altro gioco sviluppato da Obsidian nell’ambito del franchise di Bethesda, Urquhart ha risposto immediatamente che: «non ci stiamo lavorando al momento, il nostro piatto è piuttosto pieno con Avowed, Grounded e Outer Worlds 2».

Urquhart ha dichiarato che Obsidian è talmente impegnata che il boss dello studio non sa nemmeno quando inizierà a parlare di eventuali nuovi progetti.

Feargus teorizza che questo potrebbe avvenire verso la fine del 2023, ossia quando Obsidian si ritaglierà finalmente abbastanza tempo per parlare di nuovi giochi oltre ai tre già citati.

«Non c’è nulla nei piani, nulla su un pezzo di carta che lo dica», ha detto Urquhart a proposito di un possibile nuovo gioco di Fallout. «Ma rimango fedele a ciò che ho detto. Mi piacerebbe fare un altro Fallout prima di andare in pensione. Non so quando accadrà, non ho una data di pensionamento».

Obsidian di recente dato vita a Grounded, il quale è uscito completamente dall’Early Access nei mesi scorsi. Nella nostra recensione lo abbiamo definito «un’esperienza tanto divertente quanto differente dalle logiche dei survival più classici».

Se dovessero esserci ulteriori novità su un Fallout New Vegas 2, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine. Nel frattempo, toccherà “accontentarsi” di Fallout 5, confermato ufficialmente, anche se uscirà tra un bel po’ tempo.

Nell’attesa, potete divertirvi con Fallout 2, il classico gioco di ruolo di Black Isle, ricreato come sparatutto in soggettiva, gratuito, disponibile da ora.