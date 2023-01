Hi-Fi Rush, la nuova sorpresa di Xbox ha un segreto “hollywoodiano”

Durante l’ultimo evento di Xbox è stato annunciato, svelato e… lanciato Hi-Fi Rush, l’action musicale che sta facendo parlare moltissimo di sé in questi giorni.

Un bonus non indifferente è il fatto che è stato lanciato all’interno di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che trovate su Amazon, diventando subito disponibile per chiunque.

Ma anche su Steam non si sta comportando affatto male, anzi, per essere un gioco lanciato da pochissimo ha già incassato un record in sole 24 ore.

E non solo sta vendendo molto, ma sta anche raccogliendo l’affetto dei giocatori facendo diventare uno dei personaggi una nuova mascotte di Xbox.

La cosa ancora più sorpendente è il fatto che Tango Gameworks viene da horror come The Evil Within, che sono titoli decisamente diversi da Hi-Fi Rush.

Qual è il segreto del successo di questa formula? Lo hanno spiegato gli stessi sviluppatori, in occasione di un approfondimento pubblicato anche su Xbox Wire.

John Johanes, game director del gioco, ha spiegato il processo che ha portato alla creazione del titolo, nonché un’ispirazione che arriva da Hollywood.

«Questo gioco è qualcosa che personalmente ho sempre voluto realizzare da tempo», dichiara Johanes, definendo Hi-Fi Rush un titolo in grado di fare tabula rasa rispetto alla percezione del pubblico verso Tango Gameworks.

E se il titolo attinge chiaramente a produzioni come Devil May Cry ed i rythm game, c’è anche un regista che ha ispirato Johanes ed il suo team:

«Una delle prime cose che abbiamo avuto – e questo ha influenzato la direzione del nostro stile per come abbiamo fatto le cose – sono stati i film di Edgar Wright. E so che forse la gente lo paragonerebbe a Baby Driver, che parla di musica da legare alle immagini in modo molto coerente, ma in realtà Hi-Fi Rush è precedente. C’era una scena nell’originale L’Alba dei Morti Dementi che li vedeva litigare in un bar con una colonna sonora dei Queen. […] È così che è nata l’idea, molti, molti anni quando stavamo ancora realizzando l’originale The Evil Within.»

Inoltre nel creare il protagonista del gioco, Chai, il director confessa che lo Scott Pilgrim di Edgar Wright è stato allo stesso modo un punto di riferimento.

Hi-Fi Rush è stata la sorpresa più grande dell’ultimo evento di Xbox, ma non è stato sicuramente l’unico annuncio: ecco quello che dovete sapere.

