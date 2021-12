Xbox perde il team di sviluppo più amato… per colpa delle esclusive

Xbox sta adottando una strategia tutta sua per quanto riguarda la gestione dei suoi titoli, e questa passa per l’avere alcuni studi che creano titoli in esclusiva ovviamente.

Le quali arrivano anche con puntualità su Xbox Game Pass, la piattaforma in cui si può giocare a tantissimi titoli con un abbonamento.

Un servizio a cui risponderà Sony in un prossimo futuro, perché da uno scoop di Jason Schreier è stato svelato il rivale per piattaforme PlayStation.

Uno dei titoli più amati degli ultimi tempi è sicuramente Ori and the Will of the Wisps (e il suo prequel) che dopo essere stato esclusiva Xbox per molto tempo, prima di approdare su altre piattaforme.

Ori and the Will of the Wisps è stato molto apprezzato da critica e pubblico, ed il lavoro di Moon Studios è stato uno dei cavalli di battaglia di Xbox per un bel po’ di tempo.

Un idillio che, però, si è spezzato da oggi, perché il prossimo gioco di Moon Studios non verrà pubblicato da Xbox.

Come riporta Game Rant, è Private Division (Hades, The Outer Worlds) che si occuperà di produrre e lanciare la nuova IP che verrà dopo Ori. Una scelta arrivata da una certa contrarietà del team di sviluppo, rispetto alle politiche di Microsoft.

Il CEO di Moon Studios, Thomas Mahler, ha spiegato recentemente il perché non si è deciso di continuare il sodalizio commerciale con Xbox, ed il motivo principale è il fattore di esclusività.

Mahler ha spiegato che, durante il periodo di partnership con Microsoft, sono stati inondati di richieste dai fan per portare Ori su altre piattaforme, rimaste inascoltate per molto tempo. Anche quando è successo, come su Nintendo Switch, il CEO ha spiegato che è stato un procedimento molto costoso, reso possibile solo perché il progetto era “abbastanza piccolo da non causare nessun fastidio”.

Secondo Mahler, Xbox non ha fatto abbastanza per inseguire quella politica di gaming senza frontiere che porta avanti da un po’. E sebbene le due realtà non si siano lasciate in brutti rapporti, spera che Microsoft possa davvero spingere perché i suoi giochi arrivino davvero a tutti i giocatori.

Pare proprio che il fulcro dell’ecosistema Xbox non piaccia proprio a tutti, mentre la casa di Redmond continua a puntare su nuovi talenti che potete conoscere voi stessi.

Ai The Game Awards 2021 ne vedremo di altri probabilmente, e alcuni saranno delle vere e proprie bombe stando alle informazioni.