Ori and the Will of the Wisps da oggi su Nintendo Switch!

In chiusura all’odierno Nintendo Direct Mini, Nintendo e Moon Studios hanno confermato che Ori and the Will of the Wisps arriva ufficialmente a partire da oggi anche su Nintendo Switch. Pubblicato lo scorso marzo su piattaforme Xbox sotto l’egida del gigante Microsoft, il metroidvania vi pone nei panni del piccolo Ori in un commovente e suggestivo viaggio che strizza l’occhio ai platform vecchia scuola in due dimensioni e che vi fa vivere un viaggio dedicato ad affetti, famiglia e colonne sonore da ricordare.

Disponibile da oggi, il gioco è in pre-order anche con una speciale Collector’s Edition: al suo interno troverete una copia del gioco in un cofanetto speciale, accompagnata da delle illustrazioni pregiate firmate dagli artisti di Moon Studios.

Di seguito, potete vedere il trailer ufficiale di annuncio.

consultate come sempre la nostra video recensione di Ori and the Will of the Wisps per scoprire cosa ci sia di speciale all'interno del titolo firmato da Moon Studios.