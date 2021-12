Una valanga di giochi Xbox in prova gratuita in arrivo

Xbox sembra voler chiudere l’anno con il botto, grazie alla possibilità di provare gratuitamente un gran numero di giochi di un certo spessore, grazie all’ID@Xbox Winter Game Fest Demo Event.

Che siate iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o, alternativamente, a Xbox Live Gold, i prossimi giorni saranno davvero molto interessanti.

Curioso come il tutto arrivi a ridosso del rinnovo dell’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito», ricca di sorprese gratis da giocare nel weekend.

Il comunicato sul sito ufficiale recita: «siamo entusiasti di presentarvi l’evento ID@Xbox Winter Game Fest Demo, ancora una volta come parte dei The Game Awards di Geoff Keighley. Siamo entusiasti di quanto ai fan piaccia poter mettere le mani su queste demo, quindi ecco un’altra opportunità per scoprire tanti nuovi giochi in arrivo su Xbox.»

A partire dal 7 dicembre e fino al 21 dicembre, potrete quindi giocare oltre 35 demo di giochi inediti in arrivo per Xbox Series X|S e Xbox One.

Stando a quanto rivelato, queste non saranno normali “demo di gioco”. In genere, le demo che vedete nel canale sono create dopo che il gioco è stato completato (o quasi) e rappresentano la versione finale.

Ciò significa che potrete provare questi titoli in anticipo, con la consapevolezza che questi titoli continueranno ad evolversi e ad essere perfezionati man mano che si avvicineranno al rilascio.

Queste demo saranno disponibili solo per un tempo limitato: alcune potrebbero essere ripubblicate sul canale Demo più tardi, ma molte semplicemente spariranno dopo il 21 dicembre, quindi assicuratevi di provarle con mano finché sono disponibili.

Ricordiamo che gli utenti Xbox Game Pass potranno continuare a divertirsi con un grande catalogo di giochi gratis, che solo a dicembre si espanderà con 12 nuovi titoli da scaricare.

Purtroppo, però, l’utenza Xbox dovrà anche presto dire addio per questo mese a ben 7 giochi, sebbene la varietà e le alternative non mancheranno di certo.

Infine, avete dato un’occhiata anche ai nuovi e sorprendenti sfondi dinamici gratuiti aggiunti da Xbox e dedicati a due giochi davvero enormi?