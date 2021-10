Xbox, nuove acquisizioni in arrivo? Phil Spencer non lascia spazio a dubbi

La strategia di Xbox per l’espansione nel mercato videoludico si è rivelata essere particolarmente aggressiva, grazie ad una serie di acquisizioni importanti per rafforzare le proprie esclusive.

Impossibile infatti non pensare all’acquisizione del gruppo Bethesda, i cui titoli maggiormente iconici sono stati tutti inclusi su Xbox Game Pass, rendendo dunque il servizio ancora più competitivo.

Ricordiamo che proprio l’acquisizione di Bethesda ha richiesto tantissimi anni prima di essere portata a termine: le prossime mosse non sarebbero dunque svelate in breve tempo.

In precedenza Microsoft aveva già aperto ad altre acquisizioni, evidenziando come sarebbero state necessarie per fare crescere Xbox Game Pass.

In un’intervista concessa a Wall Street Journal (via GameSpot), Phil Spencer ha lasciato poco spazio alle interpretazioni riguardo al futuro di Xbox, dicendo chiaro e tondo ai propri fan che questa strategia non è affatto giunta al termine.

Nonostante l’acquisizione del gruppo Zenimax e Bethesda sia costata oltre 7 miliardi di dollari a Microsoft, Xbox non ha dunque intenzione di fermarsi e, con i giusti tempi, dovrebbero arrivare altre mosse importanti:

«Sicuramente non abbiamo finito. Non abbiamo un limite né di quota, né di tempo in cui devo andare ad acquisire uno studio entro un certo periodo, ma se troveremo uno studio che sarà adatto… allora assolutamente sì».

In precedenza, Microsoft aveva svelato la propria intenzione di acquisire uno studio giapponese, per rinforzare la propria presenza sul territorio: è possibile dunque che proprio una di queste software house potrebbe essere la prossima acquisizione importante.

In ogni caso, le parole di Phil Spencer sembrerebbero assolutamente chiare e prive di possibili fraintendimenti: al momento Xbox non si sarebbe mossa per l’acquisizione di un ulteriore studio, ma è pronta a fare la propria mossa qualora emergesse un’opportunità molto importante.

La strategia è sicuramente utile in virtù di Xbox Game Pass, probabilmente il servizio al quale Microsoft tiene attualmente maggiormente: un’ulteriore acquisizione rafforzerebbe il catalogo del servizio con tanti nuovi titoli importanti, convincendo dunque i giocatori più appassionati a rimanere abbonati.

A proposito di studi giapponesi, una delle voci che si è spesso rincorsa riguardava la possibile acquisizione di SEGA e Atlus: vedremo se la compagnia prescelta da Phil Spencer e soci sarà questa.

L’acquisizione di Bethesda ha comportato che i prossimi giochi saranno disponibili in esclusiva su Xbox: il publisher ha già dichiarato ai fan di PS5 che non intendono scusarsi per questa decisione.

PlayStation ha avuto modo di reagire alla strategia di Xbox, dichiarando pubblicamente che invece di pensare alla quantità Sony pensa alla qualità.