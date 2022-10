Phil Spencer spara a zero sul Metaverso: «sembra un videogioco brutto»

Quello del Metaverso è un concetto che è diventato centrale nel mercato della tecnologia, ma Phil Spencer non lo apprezza granché.

Il boss di Xbox preferisce a quanto pare ancora il mondo dei videogiochi normale, e non quello che molti stanno inseguendo.

Come Konami, che sta puntando a creare delle attività di qualche tipo per il Metaverso, stando alle ultime dichiarazioni al merito.

E c’è chi ne sta creando addirittura uno per bambini, con una collaborazione tra Epic Games e LEGO che è ancora tutta da scoprire.

Ma Phil Spencer non sembra affatto colpito dal Metaverso, anzi, perché come riporta PC Gamer il boss di Xbox non è stato affatto clemente con questa tecnologia.

Durante una conferenza del WSJ Tech Live 2022, molte figure del mondo tech hanno parlato dello stato del Metaverso e del suo futuro, come potete vedere nel video integrale qui sotto:

Tra le persone che sono intervenute c’è Palmer Luckey, co-fondatore di Oculus VR nel 2012, che non ha apprezzato moltissimo il lavoro di Mark Zuckerberg con il Metaverso di Meta.

«Non penso che sia un buon prodotto», ha detto Luckey: «Non lo è. Non è divertente, non va bene. Penso che in realtà la maggior parte delle persone probabilmente del team sarebbe d’accordo sul fatto che al momento non è un buon prodotto».

E Phil Spencer sembra fortemente d’accordo con Luckey, perché ha definito il Metaverso “un videogioco brutto”:

«Se penso ai videogiochi, per anni abbiamo riunito le persone in spazi 3D per andare a salvare il mondo dall’invasione degli alieni, o per conquistare il castello. Costruendo un metaverso che assomigli a una sala riunioni, scopro che non è lì che voglio passare la maggior parte del mio tempo.»

Una posizione molto simile a quella di Nintendo che, a suo tempo, si era definita contraria al Metaverso perché vuole solo creare giochi divertenti.

Dello stesso parere anche Take-Two, che nel futuro del Metaverso non vede niente di buono.