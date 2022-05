Xbox lancia una frecciata al nuovo PlayStation Plus: “tutti i giochi sono completi”

Dopo una rivelazione deludente riguardo i giochi in streaming disponibili sul nuovo PlayStation Plus, Xbox sembra proprio non aver perso tempo per sottolineare tutti i vantaggi offerti dal proprio servizio Cloud Gaming.

Ricordiamo infatti che gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (potete rinnovarlo comodamente su Amazon) hanno infatti la possibilità di accedere anche a un ampio catalogo di giochi gratis in streaming, anche su smartphone e PC.

Una feature che potrebbe presto arrivare anche su Smart TV, tramite un apposito dispositivo su cui Microsoft sta sviluppando e confermando i grandi investimenti adoperati dalla casa di Redmond in questo settore.

Anche il nuovo PlayStation Plus, grazie all’integrazione di PS Now, permetterà di fare altrettanto principalmente con i giochi PS3, per i quali era però arrivata una brutta notizia: i DLC non saranno compatibili con nessun gioco proposto in streaming.

Ed è proprio in merito a quest’ultima rivelazione che è arrivato un promemoria che non è passato inosservato: come riportato da Pure Xbox, gli sviluppatori di Xbox hanno infatti sottolineato come tutti i giochi disponibili sul cloud sono a tutti gli effetti sempre completi.

Eden Marie e Jordan Cohen spiegano infatti di aver lavorato a questa feature per molti anni per assicurare la piena compatibilità e il supporto a tutte le espansioni disponibili: ogni titolo avviato tramite Xbox Cloud Gaming viene implementato sui server con tutti i DLC, applicandoli solo se effettivamente l’utente li possiede.

Our team worked for months to design a content management system which automatically works for all Xbox games and their DLCs. And it took years to refine it. Super rewarding that today it all "just works" automatically today — Jordan Cohen (@CohenJordan) May 25, 2022

Considerando che il promemoria è arrivato solo pochi istanti dopo la conferma dell’incompatibilità dei DLC sui giochi in streaming con PlayStation Plus, sembra evidente l’intento di Microsoft di lanciare una piccola «frecciata» nei confronti dei propri rivali.

Del resto, la notizia che in casa Sony non tutti i giochi possano essere definiti «completi» ha indubbiamente fatto storcere il naso a molti fan: l’augurio è che la casa di PlayStation possa continuare a migliorare il proprio servizio, aggiungendo in futuro il supporto alle espansioni.

In ogni caso, stando ai dati ufficiali proposti da Sony, vale la pena di ricordare che attualmente la maggior parte degli utenti iscritti a PlayStation Plus è soddisfatta.