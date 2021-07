Death Stranding Directors Cut, un trailer spettacolare rivela la data

Dallo State of Play, Death Stranding Director’s Cut è tornato a mostrarsi grazie a un trailer nuovo di zecca.

La versione next-gen del capolavoro di Kojima Productions, arriverà il 24 settembre in esclusiva su console PS5, come confermato in precedenza.

Sulla «nuova» avventura di Sam Porter Bridges, avevamo già scritto un ricco speciale in cui abbiamo fatto il punto della situazione.

Da ciò che siamo stati in grado di vedere nel video, la Director’s Cut includerà alcuni extra e bonus mai visti nel gioco originale.

Poco sotto, il nuovo trailer della durata di circa due minuti rilasciato pochi minuti fa:

Si va da nuovi sistemi tecnologici per spedire velocemente i pacchi (la Cargo Catapult), a vere e proprie rampe su cui lanciarsi con la propria moto, il Buddy Bot e uno Skeleton di supporto.

Ma non solo: confermati anche nuove battaglie, meccaniche di combattimento corpo a corpo migliorate, armi inedite e un mini game incentrato su delle corse automobilistiche (il Fragile Circuit), oltre a nuove missioni della storia.

