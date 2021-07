Death Stranding Director’s Cut, Kojima svela un retroscena sul trailer

Durante lo State of Play che si è svolto ieri notte, abbiamo finalmente avuto modo di poter apprendere maggiori informazioni su Death Stranding Director’s Cut, la nuova edizione dell’esclusiva PlayStation prodotta da Hideo Kojima, grazie ad un nuovo trailer.

Dopo il mistero in occasione dell’annuncio iniziale, adesso siamo infatti a conoscenza di tutti i contenuti della nuova versione di Death Stranding, oltre al prezzo ed alla data d’uscita.

Il titolo uscirà il 24 settembre 2021 ed includerà nuove missioni della storia e contenuti aggiuntivi, oltre ad un perfezionamento del gameplay per utilizzare al meglio la next-gen di PS5.

In maniera simile a quanto succederà con Ghost of Tsushima Director’s Cut, l’upgrade potrà essere acquistato separatamente anche da chi già possiede il titolo su PS4.

Con un post su Twitter, oggi Hideo Kojima ha voluto svelare ai propri fan un retroscena molto interessante sulla presentazione video che abbiamo potuto ammirare allo State of Play.

Sembra infatti che, questa volta, Kojima non abbia realizzato lui stesso il video, come invece è solitamente accaduto per tutti gli altri giochi da lui prodotti.

Anche per questo motivo, il geniale director ha voluto chiedere ai fan di Death Stranding se, nonostante un trailer di annuncio già esista, gli piacerebbe vederne un altro prodotto da lui stesso.

Con un sondaggio avviato sul suo stesso profilo Twitter, Kojima ha dunque deciso di sondare l’interesse per un eventuale trailer di lancio realizzato da Kojima in persona.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT" will be released on September 24th. This announcement video wasn't edited by me, but would you like to see a PV edited by me as usual? For example, a launch trailer?

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 9, 2021