Xbox Game Pass, disponibili 4 nuovi giochi gratis: c’è un’esclusiva

Da oggi gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno divertirsi con quattro nuovi giochi gratis, due dei quali sono stati annunciati a sorpresa solo nelle scorse ore.

Il servizio in abbonamento di Microsoft è in continua espansione ed è sempre pronto ad aggiungere a sorpresa nuovi regali, rendendo così Xbox Game Pass Ultimate fondamentale per tutti gli utenti della console della casa di Redmond.

Durante l’evento /ID@Xbox Showcase, dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo sulle console di casa Microsoft, è stato infatti annunciato che due nuovi giochi gratis stavano arrivando a sorpresa sul servizio: tra questi c’è anche Tunic, un nuovo apprezzato Zelda-like.

Ma non si tratta dell’unica sorpresa gratuita, dato che oltre ai due giochi già confermati nella line-up di marzo è stato annunciato anche un nuovo gioco gratis, Paradise Killer, in occasione del day one su Xbox.

Di seguito vi riproporremo dunque tutti i nuovi giochi gratis che potrete scaricare a partire da oggi, proponendovi anche i link alle pagine ufficiali per procedere con il download immediato:

Shredders è un’esclusiva Xbox disegnata appositamente per Series X|S, nata per celebrare lo snowboard e ispirata ai giochi della serie Amped della prima console di casa Microsoft, mentre The Dungeon of Naheulbeuk è un GDR strategico nel quale prenderete il controllo di un party composto da improbabili e goffi eroi.

Tunic è invece un gradevolissimo Zelda-like rilasciato a sorpresa su Xbox Game Pass in occasione del day one, nel quale controllerete una tenera volpe in ambientazioni isometriche; infine, Paradise Killer è un gioco d’avventura già disponibile precedentemente su PC e Switch, ma ottimizzato per funzionare al meglio su Series X grazie al supporto a ray-tracing e 4K60.

Tutti i nuovi giochi gratis Xbox sono già disponibili per il download da questo momento, mentre i prossimi titoli già confermati nella line-up arriveranno a partire dal 22 marzo.

Microsoft ha anche confermato che 3 giochi gratis lasceranno Xbox Game Pass alla fine di marzo: vi consigliamo dunque di scaricarli e completarli finché siete ancora in tempo.