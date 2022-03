Uno Zelda-like, gratis, da oggi su Xbox Game Pass

I nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass per la seconda metà di marzo sono stati confermati solo poche ore fa, ma a quanto pare le sorprese non sono finite.

I possessori di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate potranno da oggi godere di un nuovo titolo, scaricabile al Day One.

Quindi, dopo gli 8 titoli annunciati nelle scorse ore, adesso è il turno di un gioco davvero molto interessante, ispirato alla saga di Zelda.

Si tratta di Tunic, recensito su queste stesse pagine solo poche ore fa, un titolo che strizza l’occhio ai classici action adventure con protagonista Link.

Come reso noto anche da VentureBeat, questo gioco d’azione-avventura indie è disponibile da ora su Xbox Game Pass.

Ciò significa che gli abbonati al servizio possono giocare il titolo su console Xbox Series X/S, Xbox One, PC e anche Mac, senza costi di sorta (se non quello del Game Pass base).

Per chi non lo sapesse, Tunic è un gioco d’azione-avventura con visuale isometrica ispirato alla saga di Zelda.

Nel titolo vestiremo i panni di un’adorabile ma coraggiosissima volpe che sarà chiamata a esplorare un mondo luminoso e colorato.

Sempre in queste ore è stato annunciato un nuovo gioco gratis in arrivo al day one su Xbox Game Pass, un soulslike dai creatori di Ashen.

Restando in tema, è da poco stato svelato uno dei prossimi titoli in regalo per il mese di maggio: si tratta di un vero cult che farà felici i fan più nostalgici.

Ma non solo: è stato anche reso noto che ci sarebbe stata una vera e propria fuga di massa dall’interno di un team di sviluppo al lavoro su una esclusiva Xbox davvero molto nota.