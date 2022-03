Xbox Game Pass dice addio a tre giochi gratis alla fine di marzo

Non tutti i giochi gratis di Xbox Game Pass sono in grado di rimanere per sempre all’interno del catalogo: come i fan hanno ormai imparato nel corso degli scorsi mesi, spesso sarà necessario fare i conti con diversi addii.

Microsoft infatti si premura sempre di avvisare per tempo gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate quando un gioco sta per lasciare il servizio, così da dare loro il tempo di scaricarli e finirli prima che possa essere troppo tardi.

Dopo aver confermato la line-up di giochi gratis in arrivo nei prossimi giorni, i fan sapevano dunque che era solo questione di tempo prima che la casa di Redmond svelasse anche i titoli che avrebbero lasciato a breve il servizio.

Come riportato da Windows Central, la lista di giochi in uscita dall’abbonamento alla fine è arrivata e ha svelato che i fan dovranno prepararsi a dire addio a 3 titoli il 31 marzo.

Gli utenti abbonati al servizio avranno dunque tempo fino alla fine del mese per poter giocare gratuitamente con queste grandi produzioni, che potrete scaricare di seguito sui vostri dispositivi:

Madden NFL 20 sarà a breve rimosso dall’abbonamento EA Play, integrato come parte dei vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate: a breve non sarà dunque più possibile godersi una delle ultime simulazioni di football americano.

Per quanto riguarda i titoli gratis solo su Game Pass, Narita Boy è sicuramente una delle perdite più importanti: il metroidvania di recente uscita è un tributo agli anni ’80 che è già diventato un cult amatissimo dalla community

Dopo aver visto l’uscita del terzo capitolo proprio questo mese, i fan dovranno invece prepararsi a salutare Shadow Warrior 2, lo spettacolare sparatutto in prima persona che include un arsenale di oltre 70 spade e armi da fuoco e combattimenti che si svolgeranno in ambientazioni procedurali.

Con l’unica eccezione di Madden NFL 20, che potrete al momento acquistare solo con la Superstar Edition, come di consueto potrete anche decidere di approfittare delle offerte riservate agli abbonati per poter continuare a giocare con queste produzioni anche dopo il loro addio a Xbox Game Pass, mantenendo tutti i vostri progressi.

A proposito di offerte, segnaliamo che tra i nuovi sconti settimanali di Xbox Store potete trovare grandi giochi a partire da 2 euro: ci sono anche tanti grandi franchise a prezzi imbattibili.

Vi ricordiamo anche che a partire da adesso sono già disponibili i nuovi giochi gratis Xbox di Games With Gold: vi consigliamo dunque di riscattarli subito.