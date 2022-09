Un’esclusiva PS5 di Bethesda spunta su Xbox Store: il reveal su Game Pass sarebbe imminente

Potrebbe essere quasi giunto il momento di accogliere Deathloop anche su Xbox Series X e Series S, dopo che il big di Bethesda è stato rilasciato in esclusiva console su PS5 per un anno.

Sebbene il gruppo Bethesda sia infatti ormai entrato a far parte della famiglia di Microsoft, l’accordo per il suo sviluppo era stato preso prima della maxi-acquisizione: oggi 14 settembre 2022, esattamente un anno dopo l’uscita ufficiale di Deathloop (che trovate in offerta su Amazon), è però arrivata una novità importante.

Xbox Store avrebbe infatti anticipato con un nuovo leak l’arrivo del big di casa Bethesda: come riportato sul forum ResetEra, diversi fan hanno infatti segnalato di aver notato pubblicità che invitano a prenotare il gioco sulla console della casa di Redmond.

L’annuncio potrebbe arrivare già nella stessa giornata di oggi, grazie a un nuovo evento Xbox dedicato agli indie e a Game Pass, anche se secondo altre fonti il reveal potrebbe invece arrivare domani 15 settembre.

Lo store Xbox ci ha già abituato a clamorose anticipazioni nelle precedenti settimane, e non sembra certamente un caso che le pubblicità di Deathloop siano arrivate proprio oggi, a distanza di un anno dall’uscita su PS5.

Oggi scade infatti ufficialmente il periodo di esclusività temporale per le console next-gen di casa Sony, anticipando dunque un annuncio imminente anche per gli utenti di casa Microsoft, che probabilmente coinvolgerà anche Game Pass.

Del resto, considerando che il gruppo Bethesda appartiene ormai agli Xbox Game Studios, appare molto plausibile che Microsoft possa scegliere di promuovere ulteriormente il proprio servizio in abbonamento con un altro grande big, pur trattandosi al momento di semplice speculazione che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.

In attesa di un reveal o un comunicato ufficiale, resterà infatti in piedi la possibilità fino all’ultimo che possa anche essersi trattato di un errore, anche se la sua apparizione proprio in data odierna rende tale ipotesi molto improbabile.

Di conseguenza, non ci resta che tenere d’occhio l’evento Xbox di oggi o la giornata di domani: nelle prossime ore, potrebbe infatti arrivare la conferma ufficiale del suo arrivo su Series X e Series S, che secondo le prime indiscrezioni sarebbe disponibile dal 20 settembre.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questa affascinante produzione, sulle nostre pagine potete trovare un’intervista al producer di Arkane Lyon, che ci ha spiegato come mai Deathloop veda nella Photo Mode la sua carta vincente.