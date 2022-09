Xbox Game Pass, annunciati 4 giochi gratis a sorpresa

Xbox Game Pass continua a proporre un bel po’ di giochi gratis a tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, sebbene le sorprese del 2022 non sono finite qui.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento a prezzo davvero molto interessante su Amazon) continua infatti a proporre giochi uno dietro l’altro.

Dopo l’annuncio di un nuovo gioco gratis al day-one, è ora il turno di una notizia farà sicuramente la gioia di chi quest’anno non è ancora stanco di titoli gratuiti.

Skybound Games ha infatti approfittato del palcoscenico virtuale dell’ID@Xbox Fall Showcase per annunciare l’arrivo di quattro loro giochi all’interno del catalogo Game Pass.

I giochi Skybound Games che approderanno sul catalogo Game Pass sono Rainbow Billy The Curse of the Leviathan, The Walking Dead: A Telltale Series The Final Season, The Big Con e, ultimo ma non meno importante, Homestead Arcana.

Il primo è un puzzle platform in 2.5D basato sulla ricerca e la cattura di ben 60 creature, mentre The Walking Dead è l’ultimo capitolo della storia di Clementine a cura di Telltale Games.

The Big Con è invece un’avventura disegnata a mano che racconta di una ladra in viaggio nell’America degli anni ’90, mentre Homestead Arcana è un farming simulator esclusivo per Xbox Series X|S e PC.

Poco sotto, trovate anche il trailer di annuncio dell’inclusione dei titoli nel catalogo Game Pass.

Al momento non è stata resa nota la data di rilascio dei quattro giochi sul servizio della Casa di Redmond, sebbene arriveranno sicuramente entro e non oltre la fine del 2022.

Restando in tema, Deathloop di Arkane Studios potrebbe arrivare su Xbox Game Pass davvero molto presto, stando alle ultime indiscrezioni.

Inoltre, per quanto riguard la lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 questa lascia intendere che anche il prossimo anno sarà davvero molto ricco per gli abbonati a Game Pass.