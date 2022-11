Xbox Game Pass, un altro big Ubisoft sarebbe in arrivo

La proposta di giochi gratis che invaderanno nelle prossime settimane il catalogo di Xbox Game Pass è davvero corposa, sebbene il tutto potrebbe arricchirsi di un altro big targato Ubisoft davvero di peso.

Gli utenti del servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) sanno che spesso e volentieri i nuovi giochi vengono inseriti e a sorpresa e senza troppo preavviso.

Di recente, infatti, l’annuncio che lo sparatutto di EA e DICE Battlefield finirà all’interno del catalogo dei giochi gratis di Xbox Game Pass ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi.

Ora, però, come riportato da DualShockers, sembra proprio che anche il più recente capitolo della saga di Assassin’s Creed stia per entrare a fare parte del servizio.

Xbox Store Poland potrebbe aver fatto trapelare l’imminente uscita di Assassin’s Creed Valhalla sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass, secondo un indizio scovato da XGP.

A quanto pare, era infatti possibile notare il logo Game Pass mostrato nell’angolo in basso a destra dell’icona di Valhalla, sebbene lo stesso sia poi rapidamente scomparso.

In realtà Valhalla si sta avvicinando alla conclusione del secondo anno di contenuti e alla conclusione della storia del protagonista Eivor.

(Leaked) Assassin's Creed: Valhalla was spotted by @XGP_pl on the Polish Xbox store as being a part of #XboxGamePass Source:https://t.co/K44HTwg64R pic.twitter.com/pl26KT3EWM — Idle Sloth (@IdleSloth84_) November 11, 2022

È quindi plausibile pensare che l’uscita di questo DLC finale coinciderà con l’arrivo del gioco su Game Pass, al fine di offrire ai fan la versione finale e maggiormente rifinita del titolo Ubisoft. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno infatti godersi dall’8 dicembre un nuovo interessante gioco di ruolo in stile SNES.

Ma non ci sono solo nuove notizie: la Casa di Redmond avrebbe infatti mancato il suo obiettivo di crescita per Xbox Game Pass per il secondo anno consecutivo.

Vero anche che Il giornalista Jeff Grubb ha del resto anticipato i piani di Game Pass per il 2023, lasciando intendere che il meglio deve ancora venire.