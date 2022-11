Xbox Game Pass svela a sorpresa il nuovo gioco gratis al day one di dicembre

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno tutti i giochi gratis di Xbox Game Pass disponibili a novembre, un nuovo annuncio ufficiale ci ha svelato in anticipo quale sarà uno dei nuovi titoli disponibili fin dal day one senza costi aggiuntivi il prossimo mese.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate in sconto su Amazon) potranno infatti godersi dall’8 dicembre un nuovo interessante gioco di ruolo in stile SNES, come rivelato dal trailer ufficiale che trovate in apertura.

Come riportato da Game Rant, Chained Echoes sarà dunque ufficialmente disponibile fin dal giorno di lancio su Xbox Game Pass, rivelandosi dunque ufficialmente come una delle sorprese in arrivo a dicembre senza dover spendere un solo centesimo in più.

Una nuova gradita sorpresa per i fan dunque, che proprio in queste ore si stanno già godendo gratuitamente Football Manager 2023 e Return to Monkey Island, i giochi gratis più attesi per il mese di novembre.

Si tratta dunque del terzo gioco gratis ufficialmente in arrivo per il prossimo mese: di seguito vi riepilogheremo i titoli in omaggio già confermati per dicembre 2022 su Xbox Game Pass.

Hello Neighbor 2 – 6 dicembre

Chained Echoes – 8 dicembre

– 8 dicembre High on Life – 13 dicembre

Chained Echoes potrebbe interessare in particolar modo i fan nostalgici, dato che sembra combinare un’ambientazione medievale fantasy con elementi steampunk, in maniera non molto dissimile da alcuni grandi capolavori a 16-bit di Final Fantasy.

Ai fan iscritti al servizio in abbonamento di casa Microsoft non resta dunque che segnare questo nuovo appuntamento sul calendario, in attesa che vengano poi svelate le liste complete di giochi gratis per la seconda metà di novembre e di dicembre stesso: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Nel frattempo, le sorprese per i fan a novembre non sono ancora finite: proprio a partire da domani sarà infatti disponibile ufficialmente un nuovo gioco gratis da non lasciarvi sfuggire.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che presto lasceranno il catalogo altri 5 giochi gratis, dopo aver già detto addio alle edizioni di Football Manager dello scorso anno. Inoltre, pare che potrebbe esserci presto un ulteriore addio a sorpresa sul servizio.