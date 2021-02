Outriders, ecco cosa troverete nell’imminente demo gratis

Il 1 aprile Outriders arriverà ufficialmente, dopo il rinvio degli scorsi mesi, e Square Enix e People Can Fly hanno deciso di tenere fede alla parola con cui anticiparono l’arrivo di una demo. Ben presto, infatti, potrete testare con mano il titolo di cui vi abbiamo dato resoconto in diversi articoli relativi a delle prove in eventi stampa, con il download disponibile dal 25 febbraio alle ore 18.00.

La demo sarà scaricabile su Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, per un peso di circa 24 GB. Volendo, potrete anche attivare dalle opzioni della demo il cross-play, per sperimentare interagendo con giocatori su altre piattaforme. Per scaricare la demo, inoltre, non è necessario pre-ordinare il gioco: sarà disponibile per tutti gratis.

Everything you need to know about the Outriders Demo. A Thread. 👇 1/20 — Outriders (@Outriders) February 18, 2021

Gli sviluppatori anticipano che non ci sarà un limite di tempo per la demo e che rimarrà disponibile anche dopo il lancio del gioco completo. Al suo interno potrete giocare sia il prologo che il capitolo iniziale – il che significa che potrete muovere solo i primi passi, e non vedere contenuti più articolati o avanzati di Outriders.

Ci saranno, in compenso, sei slot personaggio e tutte e quattro le classi da testare. Il level cap è presente ed è fissato a livello 7.

Outriders arriverà il 1 aprile

Consultate la nostra scheda dedicata per tutti gli ulteriori dettagli, video e approfondimenti dedicati a Outriders.