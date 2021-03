FPS Boost in arrivo per 5 giochi Bethesda su Xbox Game Pass

Il recente matrimonio tra Microsoft e Bethesda è attualmente uno degli eventi più chiacchierati del mondo videoludico.

L’acquisizione è stata festeggiata, pochi giorni fa, con un evento dedicato, nel quale non sono mancati dettagli interessanti per gli utenti delle console di casa Xbox.

Sicuramente, a farla da padrone è stato l’annuncio di 20 titoli storici targati Bethesda in arrivo su Xbox Game pass.

E proprio a proposito di questi titoli riceviamo una novità dai colleghi di Windows Central. Sappiamo adesso infatti che alcuni titoli beneficeranno di FPS Boost.

In sostanza, si tratta di un miglioramento delle prestazioni che consente ai giochi di raggiungere i 60 FPS (e oltre) quando giocati su Xbox Series X|S, al posto dei canonici 30 FPS del passato.

Almeno cinque titoli Bethesda beneficeranno di Xbox FPS Boost.

Al momento, i titoli interessati sono Prey, Dishonored: Definitive Edition, Skyrim: Special Edition, Fallout 4 e Fallout 76. Tutti già disponibili su Xbox Game Pass, ovviamente.

Non disponiamo ancora, al momento, di una data di lancio per questi update, ma dovrebbe essere comunque reso disponibile a breve.

Nonostante l’indubbia centralità di Xbox Game Pass, all’evento non sono mancati dettagli anche sulla questione esclusive, su cui gravava una certa ambiguità fin dal primo annuncio dell’acquisizione di Betshesda da parte di Microsoft, avvenuto ormai l’anno scorso.

A quanto pare, sembra proprio che dovremo abituarci a vedere alcuni titoli di grande peso soltanto su piattaforme della famiglia Xbox, mentre altri titoli già legati contrattualmente a piattaforme concorrenti arriveranno comunque su di esse nonostante l’acquisizione.

In altre parole, dovremo abituarci all’idea di poter vedere titoli come The Elder Scrolls VI o Starfield in esclusiva Xbox, almeno per lo stato attuale delle cose.

Al momento, però, l’effetto tangibile di questa fusione è l’arrivo massiccio di titoli Bethesda su Xbox Game Pass, che ha spinto il nostro buon Paolo Sirio a sviluppare una riflessione sull’impatto a lungo termine di questo evento.