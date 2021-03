Xbox Game Pass lancia il teaser: big in uscita disponibile dal day one?

Non sembrano essere finiti gli annunci di Microsoft inerenti il suo programma di abbonamento, Xbox Game Pass, divenuto ormai la punta di diamante della sua proposta videoludica.

Il servizio offerto dalle console Xbox è arrivato a contare un numero impressionante di titoli nel suo catalogo, numero che sembra soltanto destinato ad aumentare con il passare dei giorni.

E no, non stiamo parlando dei 20 titoli Bethesda recentemente giunti su Xbox Game Pass, effetto dell’acquisizione di Bethesda da parte del colosso di Redmond.

E stavolta non sembra entrarci Ubisoft, nonostante voci di corridoio piuttosto insistenti vogliano una produzione di peso dell’azienda in arrivo a breve nel catalogo di Xbox Game Pass.

Gli utenti del forum di ResetEra hanno infatti portato all’attenzione alcuni misteriosi tweet pubblicati dagli acocunt ufficiali Microsoft, che fanno intendere senza troppi giri di parole un ulteriore annuncio in arrivo.

There's probably a hint about a game in here somewhere honestly we can't even keep up with all the announcements lately pic.twitter.com/Qz6LmX1Cs4

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) March 12, 2021