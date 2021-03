Xbox Game Pass, Ubisoft+ sarà il prossimo? Lo suggerisce Jeff Grubb

Non è ormai un segreto come Xbox Game Pass stia cercando di acquisire la maggior parte dei servizi disponibili sul mercato: Microsoft in questi giorni sembra essere molto attiva per cercare di rinforzare l’offerta.

Dopo avere infatti acquisito EA Play, recentemente sbarcato anche su Game Pass PC, l’azienda ha infatti spesso sottolineato la volontà di coinvolgere altri publisher importanti per il proprio abbonamento.

Uno dei primi nomi a cui i giocatori hanno pensato è stato dunque Ubisoft, dato che possiede un servizio molto simile a quello di Electronic Arts e soprattutto considerando che Microsoft da tempo vorrebbe aggiungere i suoi giochi al proprio arsenale.

Come riportato da Game Rant, pare che l’azienda stia continuando a muoversi in questa direzione e che Ubisoft+ sarebbe il prossimo servizio ad arrivare su Xbox Game Pass Ultimate.

Ubisoft+ potrebbe essere presto incluso su Xbox Game Pass Ultimate.

L’indiscrezione arriva direttamente da Jeff Grubb, il noto giornalista ed affidabile insider molto vicino al mondo Xbox.

Durante il podcast GamesBeat Decides, Grubb ha infatti suggerito che dopo l’aggiunta di 20 titoli Bethesda su Xbox Game Pass, Microsoft non ha intenzione di fermarsi e vuole aggiungere anche i giochi Ubisoft al proprio catalogo.

Ovviamente non significa che l’azienda voglia acquisire Ubisoft, ma includere il servizio in abbonamento Ubisoft+, precedentemente conosciuto come Uplay+, come parte dell’offerta Xbox Game Pass Ultimate.

Se la voce venisse confermata si tratterebbe di un grandissimo colpo, dato che non solo verrebbero aggiunti oltre 100 giochi in una botta sola, ma a differenza di EA Play potrebbero essere incluse anche le nuove uscite.

Non è però attualmente quando arriverebbe l’inclusione del servizio e se la cosa comporterebbe un eventuale aumento di prezzo, come si verificò per l’abbonamento di Electronic Arts.

Come sempre vi ricordiamo che al momento si tratta unicamente di un rumor e di prenderlo come tale: vi terremo aggiornati nel caso di ulteriori novità o conferme.

Nel frattempo, Microsoft sarebbe pronta a fare una nuova acquisizione: il servizio di messaggistica istantanea Discord, per il quale sono state offerte cifre davvero impressionanti.