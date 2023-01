Xbox Game Pass, tra un gioco gratis e l’altro, non sembra volersi fermare

Questo mese abbiamo potuto mettere mano ai primi giochi gratis del 2023 su Xbox Game Pass, sebbene il servizio in abbonamento di casa Microsoft si starebbe preparando a un altro anno di grandi successi.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero enorme di giochi gratuiti per gli utenti, sebbene sembra proprio che il meglio deve ancora venire.

Microsoft, dopo aver annunciato i giochi Xbox Game Pass di gennaio 2023, sia per gli abbonati a Xbox Game Pass che quelli su PC Game Pass e Game Pass Ultimate, ha rivelato che i numeri continuano a salire.

Secondo quanto riportato da TrueAchievements, Microsoft ha reso noto che il numero di utenti attivi mensili di Xbox ha raggiunto il massimo storico nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2023.

Durante la conferenza stampa sugli utili, Microsoft ha parlato con gli investitori del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 e il presidente e amministratore delegato Satya Nadella ha condiviso le informazioni relative agli utenti attivi.

«Abbiamo registrato nuovi massimi per quanto riguarda gli abbonamenti a Game Pass, le ore di streaming di giochi e i dispositivi attivi mensili. E gli utenti attivi mensili hanno superato il record di 120 milioni nel trimestre», ha dichiarato Nadella.

L’amministratore delegato ha inoltre dichiarato che Microsoft «continuerà a investire per aggiungere valore a Game Pass». Di recente la compagnia ha stretto una partnership con Riot Games ed è entusiasta dell’imminente lineup di giochi AAA, tra cui «nuovi entusiasmanti titoli di ZeniMax e Xbox Game Studios», sui quali verranno condivise ulteriori informazioni durante l’Xbox Developer Direct di oggi.

Mentre il numero di utenti attivi mensili di Xbox e di abbonati al Game Pass è attualmente in aumento, i ricavi del settore dei giochi segnano il contrario. Tuttavia, questo, in aggiunta ai piani di crescita di Microsoft e all’acquisizione in corso di Activision-Blizzard, potrebbe vedere Xbox continuare a crescere in futuro.

Restando in tema, una delle migliori esclusive per Nintendo Switch degli ultimi anni è ufficialmente disponibile, da adesso, anche per gli utenti iscritti a Game Pass.

Infine, quali sono stati i migliori giochi Xbox Game Pass arrivati nel 2022 che non bisogna perdersi? Ve ne abbiamo segnalati 12!