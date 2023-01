Xbox Game Pass, disponibile gratis da ora l’attesa ex esclusiva Switch

Una delle migliori esclusive per Nintendo Switch degli ultimi anni è ufficialmente disponibile, da adesso, anche sulle console di casa Sony e Microsoft, ma gli utenti iscritti a Xbox Game Pass hanno un ulteriore motivo in più per essere felici.

Da questo momento è infatti scaricabile senza costi aggiuntivi Monster Hunter Rise, direttamente al day one del titolo, proprio grazie a una nuova partnership avviata con il servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon).

Questa settimana si è rivelata particolarmente ricca per gli utenti abbonati: dopo aver già avuto la possibilità di scaricare proprio nella scorsa giornata due attesissimi capolavori JRPG, da adesso potranno provare l’ultimo capitolo della celebre serie action RPG di Capcom.

Ricordiamo che il nuovo omaggio gratuito non è disponibile soltanto sulle console Xbox One e Xbox Series X|S, ma anche su PC e, se preferite, anche in versione cloud grazie a Game Pass Ultimate.

Monster Hunter Rise è disponibile da ora su Xbox Game Pass!

In Monster Hunter Rise potrete esplorare delle mappe nuove di zecca nel villaggio di Kamura, interpretando i panni di un cacciatore pronto a combattere terribili mostri con un incredibile arsenale di armi tra cui scegliere.

L’ultima avventura della serie vi metterà di fronte non solo davanti a mostri classici e ormai noti ai veterani, ma anche a creature nuove di zecca e ispirate al folklore giapponese: sarà fondamentale apprendere fin da subito le meccaniche di gioco e trovare le proprie armi ideali per poter avere la meglio nei nuovi temibili scontri.

Dopo quasi due anni dal lancio originale su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise è dunque diventato ufficialmente disponibile per la prima volta anche sulle console Xbox: un titolo assolutamente imperdibile per tutti gli amanti del genere, soprattutto se siete abbonati al servizio di casa Microsoft.

E le novità non sono ancora finite, dato che a partire dal 31 gennaio saranno infatti disponibili altri due giochi gratis, uno dei quali è stato confermato solo nelle scorse ore: si tratta di uno dei classici più amati di sempre, presto giocabile per la prima volta anche su console.

Sfortunatamente, proprio durante la stessa giornata, i fan saranno però costretti a dire addio a ben 4 giochi gratis: il nostro consiglio è di controllare accuratamente la lista completa e provarli prima che sia troppo tardi.