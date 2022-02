Xbox Game Pass, svelati in anticipo i nuovi giochi gratis in arrivo a febbraio

I nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass per il mese di febbraio sono trapelati in anticipo: è infatti già emersa online l’immagine promozionale che svelerebbe gli imminenti annunci di casa Microsoft.

Xbox Game Pass Ultimate è ormai diventato uno strumento imprescindibile per tutti gli utenti appassionati della console della casa di Redmond, grazie a un catalogo di videogiochi in continua espansione.

Proprio in queste ore era stato già svelato uno dei giochi che sarà disponibile al day one, sebbene non sarà incluso nella sua versione completa, scatenando non poche polemiche: questa situazione particolare avrebbe escluso il titolo dall’essere svelato nella prossima lista ufficiale.

L’indiscrezione arriva direttamente dall’utente Billbill-Kun di Dealabs (via VGC), che in passato ha già correttamente anticipato i giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus per svariati mesi.

Di seguito riepilogheremo dunque la lista dei giochi gratis che dovrebbero arrivare a breve su Xbox Game Pass, visibili anche nell’immagine trapelata in rete riproposta qui sopra:

Ark Survival Evolved

Dreamscaper

Infernax

Skul: The Hero Slayer

Edge of Eternity

Besiege (Game Preview)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom

Contrast

Telling Lies

Dreamscaper e Besiege erano già stati confermati ufficialmente nella line-up di febbraio: per quanto riguarda invece Ark Survival Evolved, ci sarà un vero e proprio aggiornamento.

Se fino ad oggi era infatti possibile usufruire dell’edizione standard, secondo quanto riportato dal leaker adesso dovrebbe arrivare la Ultimate Survivor Edition con i suoi rispettivi contenuti aggiuntivi.

Il catalogo di giochi gratis di febbraio si preannuncia dunque essere molto interessante: naturalmente vi ricordiamo che al momento si tratta di un leak e che non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte di Microsoft.

Qualora i prossimi giochi gratis per Xbox Game Pass Ultimate vengano confermati ufficialmente, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine.

A proposito di giochi gratis, vi ricordiamo che da oggi sono già disponibili i primi regali di febbraio offerti da Xbox Games With Gold.