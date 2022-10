Xbox Game Pass, svelata a sorpresa la nuova esclusiva gratis di novembre

In attesa di scoprire ufficialmente tutti i giochi gratis in arrivo per il prossimo mese su Xbox Game Pass, un’attesa esclusiva console ha appena confermato a sorpresa la sua data di lancio, molto più vicina rispetto al previsto.

Si tratta dell’affascinante esclusiva indie Somerville, realizzata dal creatore di Limbo e che arriverà sul servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) a partire dal 15 novembre 2022: sarà un’esclusiva console Xbox, ma potrete recuperarlo gratuitamente anche su PC.

Il titolo fu annunciato per la prima volta ben 5 anni fa e da allora non si erano avute più molte notizie al riguardo, con un nuovo trailer rilasciato soltanto nelle scorse ore, che potete vedere in apertura, è invece finalmente possibile scoprire gameplay e data d’uscita.

Somerville è un’avventura sci-fi che vi farà vivere le ripercussioni di un conflitto su larga scala: si preannuncia essere dunque un titolo davvero emozionante, indicato per chi è alla ricerca di un’esperienza differente e senza dover spendere un centesimo in più.

L’annuncio ci permette dunque di scoprire una nuova grande esclusiva console su Xbox Game Pass, andando così ad allungare la lista di giochi gratis confermati per il prossimo mese.

Di seguito, vi riporteremo dunque la lista completa e aggiornata di titoli in arrivo sul servizio in abbonamento a novembre, in attesa naturalmente di ulteriori conferme ufficiali che dovrebbero arrivare da Microsoft nei prossimi giorni:

The Legend of Tianding – 1 novembre

– 1 novembre Ghost Song – 3 novembre

– 3 novembre Humankind – 4 novembre

– 4 novembre Football Manager 2023 – 8 novembre

– 8 novembre Somerville – 15 novembre

Pentiment – 15 novembre

– 15 novembre Gungrave GORE – 22 novembre

Novembre si preannuncia essere dunque un mese molto interessante per gli utenti abbonati, e questi sono soltanto i primi assaggi di un catalogo destinato ad espandersi ulteriormente. Non appena riceveremo ulteriori novità in merito, vi terremo naturalmente aggiornati tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio durante la scorsa giornata sono arrivati gli ultimi 3 giochi gratis offerti a ottobre: potrete dunque ingannare l’attesa con numerosi omaggi imperdibili. Dobbiamo però ricordarvi anche che dopo la festa di Halloween lasceranno ufficialmente il catalogo ben 8 titoli, tra i quali ci sono perle da non lasciarvi sfuggire.