Xbox Game Pass, ecco i primi 6 giochi gratis di novembre

Nonostante ottobre non sia ancora finito, sono già emersi i nomi dei primi sei giochi gratis che invaderanno a novembre il catalogo di Xbox Game Pass.

Gli utenti al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon), in vista di un fine 2022 ricco di novità, devono a quanto pare prepararsi all’arrivo di altri titoli più o meno meritevoli di attenzioni.

Del resto, già poche ore fa era stato reso noto il primo gioco Game Pass di novembre 2022 (ed è un titolo da Day-One), sebbene a quanto pare le sorprese non sono finite qui.

Difatti, dopo aver scoperto ciò che arriverà durante la prima metà di ottobre, è già il turno di pensare a ciò che ci riserverà il prossimo mese.

Come riportato anche da Pure Xbox, a novembre è previsto l’arrivo su Xbox Game Pass di Ghost Song, della versione Xbox di Humankind e del simulatore Football Manager 2023.

Ma non solo: sono previsti al varco anche lo sparatutto Gungrave GORE, oltre al promettente Pentiment di Obsidian. Ultimo ma non meno importante, The Legend of Tianding.

Poco sotto, trovate la lista dei sei giochi in arrivo su Game Pass a novembre:

The Legend of Tianding – 1 novembre

Ghost Song – 3 novembre

Humankind – 4 novembre

Football Manager 2023 – 8 novembre

Pentiment – 15 novembre

Gungrave GORE – 22 novembre

Non ci resta quindi che attendere il consueto annuncio ufficiale da parte della Casa di Redmond, il quale arriverà però solo dopo la seconda infornata di ottobre.

Restando in tema, giorni fa il noto giornalista Jeff Grubb avrebbe anticipato i piani di Xbox Game Pass per il prossimo anno, il quale promette di essere davvero ricco di novità di vario genere.

Ma non solo: Microsoft ha svelato gli effettivi guadagni di Xbox Game Pass, visto che il solo servizio in abbonamento ha permesso alla casa di Redmond di incassare tanti miliardi di dollari in un solo anno.