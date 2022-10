Xbox Game Pass dice addio a 8 giochi gratis per Halloween (e ci sono big)

Microsoft ha svelato ufficialmente la lista completa di giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass alla fine di ottobre, subito dopo aver celebrato la festa più spaventosa dell’anno.

Dal 31 ottobre, ovvero pochi istanti dopo che si concluderà la festa di Halloween, tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) dovranno necessariamente dire addio a 8 giochi gratis, tra i quali segnaliamo la presenza di alcuni nomi importanti.

L’annuncio è arrivato, come di consueto, insieme alla line-up di nuove aggiunte entro la fine del mese, tra le quali ci sarà anche il JRPG più atteso dai fan Xbox, naturalmente senza alcun costo aggiuntivo.

Tra i tanti titoli a cui sarà necessario rinunciare c’è infatti anche The Forgotten City: un progetto nato inizialmente come mod di Skyrim, diventato un gioco vero e proprio da cui diventerà davvero difficile staccarsi, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale dedicato.

Ma non si tratta dell’unico titolo di spessore pronto a lasciare il catalogo: di seguito vi riporteremo la lista completa con tutti i giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass dal 31 ottobre, segnalati come sempre sul blog ufficiale di casa Microsoft.

Alan Wake: American Nightmare (Console e PC)

(Console e PC) Backbone (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Project Wingman (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Second Extinction (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Sniper Elite 4 (Console e Cloud)

(Console e Cloud) The Forgotten City (Cloud, Console e PC)

Oltre al già citato The Forgotten City, non possiamo infatti non segnalare, per esempio, anche Sniper Elite 4, il capitolo della celebre saga sparatutto tattica ambientato appositamente in Italia, ma vi consigliamo di non sottovalutare neanche l’addio di Alan Wake American Nightmare, lo spin-off della celebre avventura dinamica realizzata da Remedy Entertainment.

Vi consigliamo dunque di scaricare e provare subito questi grandi titoli prima che sia troppo tardi: qualora voleste poi aggiungerli permanentemente alla vostra raccolta, ricordiamo che tutti gli iscritti avranno diritto a uno sconto del 20% fino alla loro rimozione del servizio.

Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordarvi che proprio ieri è stato aggiunto un nuovo imperdibile gioco gratis al day one: stiamo parlando dell’attesissimo A Plague Tale Requiem, che potete provare già da ora senza costi aggiuntivi.