Xbox Game Pass, disponibili da oggi gli ultimi 3 giochi gratis di ottobre

Gli omaggi di ottobre su Xbox Game Pass stanno per concludersi ufficialmente: a partire da oggi gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare 3 nuovi giochi gratis, ovvero gli ultimi regali previsti per questo mese.

Si concludono dunque da oggi 27 ottobre i regali del mese per il servizio in abbonamento (trovate Game Pass Ultimate in sconto su Amazon), con l’arrivo di 3 inediti titoli fin dal loro day one.

Dopo aver dato il benvenuto all’incredibile Persona 5 Royal sul catalogo, gli utenti potranno scaricare Gunfire Reborn, Signalis e Frog Detective the Entire Mystery, che saranno disponibili nelle prossime ore.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, soltanto Frog Detective the Entire Mystery, l’unico gioco gratis offerto esclusivamente su PC, è disponibile per il download: questo significa che gli altri due titoli saranno offerti solo nelle prossime ore, anche su console.

Gunfire Reborn è un interessante ibrido tra roguelike, GDR e sparatutto in prima persona con teneri e simpatici protagonisti animali: affronterete ogni volta avventure differenti grazie all’elemento di casualità, includendo le vostre stesse build.

Signalis è, con molta probabilità, l’omaggio più interessante della giornata: si tratta di un survival horror vecchia scuola, che riesce a incarnare tutto il meglio del genere e che farà la gioia dei fan più nostalgici. Se siete curiosi di scoprirne di più, ve lo abbiamo raccontato più dettagliatamente nella nostra recensione.

Infine, Frog Detective The Entire Mystery è la raccolta completa con tutti e tre i casi del miglior detective rana al mondo: in questo titolo affronterete investigazioni stimolanti e divertenti, adatte per un pubblico di tutte le età e con un simpatico stile cartoon.

Vi consigliamo di tenere d’occhio le vostre app dedicate per essere pronti al download dei nuovi giochi gratis Xbox Game Pass, non appena saranno disponibili. A questo punto, non ci resta che attendere di scoprire quali saranno gli omaggi per il prossimo mese: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che ad Halloween lasceranno ufficialmente il catalogo ben 8 giochi gratis: considerando che questa volta sono presenti anche perle di spessore, vi raccomandiamo di provarli tutti prima che sia troppo tardi.