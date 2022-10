Xbox Game Pass svela un nuovo gioco gratis in arrivo a ottobre al day one

Il mese di ottobre non ha ancora finito di regalare sorprese agli utenti iscritti a Xbox Game Pass: a partire dalla prossima settimana i giocatori potranno infatti scaricare un nuovo gioco gratis al day-one.

Si tratta di un titolo in multiplayer pubblicato da Devolver Digital, già disponibile su PC ma che tra pochi giorni sarà disponibile anche su Xbox One e Series X|S, anche gratis grazie a Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento Ultimate in sconto su Amazon).

Stiamo parlando di Phantom Abyss: il celebre publisher ha infatti confermato il suo imminente arrivo sul servizio in abbonamento con un nuovo trailer dedicato, che potete visualizzare voi stessi in apertura (via Eurogamer.net).

Il nuovo omaggio gratuito arriverà dunque pochi giorni dopo A Plague Tale Requiem, l’ultimo titolo precedentemente confermato da Microsoft per la line-up di ottobre.

Phantom Abyss è un gioco multiplayer asincrono di massa: i giocatori saranno catapultati all’interno di templi generati proceduralmente, offrendo così esperienze di gameplay sempre diverse.

L’obiettivo è recuperare reliquie sacre nascoste all’interno di camere mortali: i giocatori più scaltri potranno inoltre approfittare degli errori effettuati da altri giocatori per poter avanzare ed evitare le trappole situate sul loro cammino.

Un titolo dunque molto interessante, soprattutto per gli amanti di un’avventura all’insegna del pericolo: Phantom Abyss sarà ufficialmente disponibile sulle console di casa Microsoft a partire dal 20 ottobre, ma a partire dalla stessa giornata potrete scaricarlo gratuitamente con Xbox Game Pass.

A questo punto non ci resta che attendere fiduciosi che la casa di Redmond ci confermi tutti i nuovi giochi in arrivo per la seconda metà di ottobre: naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo a disposizione un comunicato ufficiale.

Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio durante la scorsa giornata sono stati resi disponibili ufficialmente 3 nuovi giochi gratis, uno dei quali è stato lanciato a sorpresa sul servizio in abbonamento.