Xbox Game Pass svela per errore un grande titolo in arrivo [agg.]

Aggiornamento 16:03 – Devolver Digital, publisher del gioco, ha smentito una volta per tutte le voci che circolano da giorni ormai attorno all’approdo di Fall Guys su Xbox Game Pass.

Devolver Digital ha replicato rapidamente che quanto sta circolando ultimamente «non è corretto», prima di precisare ancora più a fondo.

«Non ci sono piani per l’arrivo di Fall Guys su qualunque forma di Gamepass», si legge nel tweet dell’editore, che siamo abbastanza sicuri non chiuderà l’afflusso di indiscrezioni al riguardo.

There are no plans for Fall Guys to come to any form of Gamepass. — Devolver Digital (@devolverdigital) January 20, 2021

News originale – L’account ufficiale di Xbox Game Pass su Instagram ha anticipato per errore, o perlomeno così immaginiamo, l’arrivo di un grande titolo sul catalogo del servizio in abbonamento.

Una condivisione dei canali social di Microsoft ha mostrato la reazione dei fan ogni qual volta Xbox Game Pass incrementa le dimensioni dei loro backlog, utilizzando una divertente gif con uno dei personaggi chiave di Control di Remedy (appena arrivato su PC).

Tra le repliche degli appassionati troviamo la richiesta indispettita di un giocatore, che ha chiesto a gran voce l’introduzione di Fall Guys nell’abbonamento.

Per tutta risposta, l’account di Xbox Game Pass ha replicato con un «sta arrivando» con tanto di emoji per invitare a tenere gli occhi aperti per un annuncio a stretto giro.

Lo scambio non è sfuggito, ovviamente, agli attenti internauti, tra cui il giornalista Tom Warren di The Verge che gli ha scattato una foto e l’ha condivisa in pochi minuti su Twitter.

Fall Guys is coming to Xbox Game Pass, according to the official Xbox Game Pass Instagram account https://t.co/r4fiWwqbmZ pic.twitter.com/wZLIuAyFFB — Tom Warren (@tomwarren) January 20, 2021

L’arrivo di Fall Guys su Xbox Game Pass non è una grande sorpresa, visto che pochi giorni fa era stato l’atipico battle royale ad “autocandidarsi” con un divertente tweet.

Il gioco è al momento disponibile solo su PC e PS4, dove – lanciato fin dal day one su PlayStation Plus – ha infranto ogni record di download.

Ciò vuol dire che il titolo potrebbe seguire un percorso simile a quello di Among Us, ovvero venire introdotto subito sul servizio per PC ed essere annunciato al contempo per Xbox Series X|S (e Xbox One) con un’uscita a data da destinarsi.

Xbox Game Pass ha annunciato soltanto ieri una seconda tornata di giochi per gennaio, che includerà tra gli altri The Medium.