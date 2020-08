PlayStation Plus, Fall Guys diventa il gioco più scaricato di sempre

Sony ha annunciato che il sorprendente Fall Guys è il gioco più scaricato di sempre su PlayStation Plus in tutto il mondo.

Fall Guys è attualmente disponibile come parte della lineup di giochi gratuiti garantiti agli abbonati nel mese di agosto.

Se non lo avete riscattato, il nostro consiglio è di affrettarvi a farlo, visto che nel giro di pochi giorni la lineup si aggiornerà con le scelte di settembre.

Il traguardo è ad ogni modo particolarmente rilevante, se consideriamo che in passato ci sono state anche PS3 e PS Vita nel computo delle piattaforme, nonché titoli tripla-A dal palmares almeno in teoria più prestigioso.

Il passaparola che si è creato intorno a quello che rappresenta ad oggi un vero e proprio fenomeno di massa, oltre alla qualità di questo atipico battle royale incrociato a Takeshi’s Castle, alla diffusione di PS4 e degli abbonamenti, ha fatto in modo che venisse riconosciuto come il titolo più scaricato di sempre su PlayStation Plus.

Il record apparteneva in precedenza a Call of Duty Modern Warfare Remastered, come svelato nei dati forniti per il decennale della piattaforma.

As of today, Fall Guys is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic ! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw

Dall’account ufficiale di Fall Guys gli sviluppatori di Mediatonic già replicato ironicamente, o forse no, alla condivisione di PlayStation sui propri profili.

«Yo, ricordate quando abbiamo detto che non avevamo idea di quanto sarebbe stato grande il gioco al lancio? Beh, guardate qua…», si legge nel tweet dell’account.

Yo, remember when we were saying we had no idea just how big the game would be at launch?

Well, look at this… https://t.co/yf6xwptNax

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 26, 2020