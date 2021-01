Xbox Game Pass, acclamato gioco si “autocandida”: arriva presto?

Xbox Game Pass potrebbe accogliere presto uno dei giochi più acclamati dell’ultima stagione videoludica.

Su Twitter si è infatti autocandidato Fall Guys, lo spassoso “battle royale” ispirato a classici della TV demenziale come Takeshi’s Castle.

Can I play? 👋 — Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 12, 2021

Sotto un post condiviso da Xbox UK, in cui si chiedeva di commentare per ricevere un consiglio su cosa giocare tra i titoli ora su Xbox Game Pass, l’account ufficiale di Fall Guys ha risposto con un saluto e un «posso giocare?».

Tanto è bastato per scatenare le speculazioni su un imminente arrivo, dovute chiaramente a quello che pare a molti un teaser bello e buono.

Il gioco non è attualmente disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S, essendo arrivato soltanto su PC e PS4 lo scorso anno, per cui potrebbero volerci dei tempi tecnici prima del suo approdo sul servizio.

Potrebbe essere in cantiere una soluzione simile a quella di un altro fenomeno pop come Among Us, che è stato introdotto subito su Xbox Game Pass per PC e soltanto “annunciato” per console, dove invece se la prenderà con più calma per consentire l’avvio dei lavori di porting.

Fall Guys ha una storia particolarmente fortunata con i servizi in abbonamento: è arrivato su PlayStation Plus fin dal day one ed è risultato essere il gioco più scaricato di sempre.

Quanto a Xbox Game Pass, per il 2021 si era detto dell’imminente ritorno di un apprezzato titolo che era uscito dal catalogo pochi mesi fa: qui trovate i papabili.