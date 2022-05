Xbox Game Pass svela il nuovo gioco gratis al day one, in arrivo presto

In attesa che Microsoft sveli ufficialmente la lista completa di giochi gratis in arrivo per la seconda metà di maggio, in queste ore è arrivata un’altra importante conferma sul prossimo titolo in omaggio che i giocatori potranno scaricare a breve su Xbox Game Pass.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon) potranno infatti approfittare dalla prossima settimana di un nuovo gioco gratis disponibile al day one, svelato in anticipo dalla casa di Redmond.

Si tratta dunque di una nuova gradita aggiunta ai titoli precedentemente annunciati, che sarà disponibile a partire dal 17 maggio sotto forma di «Game Preview» fin dal lancio.

Come riportato da Game Rant, si unirà dunque presto al catalogo anche Little Witch in the Woods, un RPG che ci permetterà di vivere la vita giornaliera di una strega in una foresta mistica.

Il lancio ufficiale del titolo è previsto nel 2023, ma gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno provarlo in anticipo senza dover spendere alcun centesimo, seguendo attentamente tutti gli aggiornamenti.

L’annuncio è arrivato tramite la pagina Facebook di Xbox Korea e sembrerebbe essere dunque solo questione di tempo prima che la notizia venga confermata ufficialmente anche dalla divisione internazionale.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi gratis annunciati su Xbox Game Pass per la seconda metà di maggio, in attesa del comunicato ufficiale che possa svelare la lista completa:

Umurangi Generation Special Edition (17 maggio)

(17 maggio) Little Witch in the Woods (17 maggio)

(17 maggio) Floppy Knights (24 maggio)

(24 maggio) Hardspace Shipbreaker (24 maggio)

(24 maggio) Sniper Elite 5 (26 maggio)

(26 maggio) Pac-Man Museum Plus (27 maggio)

La lista definitiva, con molta probabilità, dovrebbe essere annunciata soltanto la prossima settimana: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Nel frattempo, vi ricordiamo che a partire da oggi potrete scaricare ben 3 nuovi giochi gratis, con il prossimo appuntamento importante segnato per il 12 maggio.

Inoltre, da oggi gli utenti dovranno dire addio a un gioco gratuito molto importante, mentre a partire dal 15 maggio lasceranno il servizio altri 6 titoli.