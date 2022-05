Xbox Game Pass, ecco i giochi gratis della seconda metà di maggio (e c’è un’aggiunta)

Xbox Game pass è in continua espansione, e mese dopo mese continua a includere nel catalogo sempre nuovi giochi.

Quello di Microsoft è un servizio che fa decisamente la differenza (e a cui vi potete abbonare direttamente su Amazon), e già ha visto arrivare i primi titoli del mese di maggio appena entrato.

Le fila del Pass sono state rimpinguate da alcune uscite al day one degne di nota, il 3 maggio è arrivato Loot River, mentre il 5 è stato il turno di Citizen Sleeper e Trek to Yomi, peculiare titolo ambientato nel Giappone feudale di cui potete leggere la nostra recensione a questo link.

Domani invece, 10 maggio, sarà il turno di altri tre giochi in arrivo su Game Pass, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, Eiyuden Chronicle: Rising e This War of Mine: Final Cut.

Il prossimo 12 maggio toccherà invece a NHL 22, che chiuderà le aggiunte al catalogo della prima parte del mese.

Tuttavia i fan hanno già un’idea i quello che li aspetterà nella seconda parte del mese, e adesso veniamo a conoscenza di una nuova aggiunta.

Da annunci precedenti gli abbonati a Xbox Game Pass sono venuti a sapere che il 24 maggio arriveranno anche Floppy Nights e Hardspace Shipbreaker, vedremo poi giungere nel catalogo Sniper Elite 5 (26 maggio) e Pac-Man Museum Plus (27 maggio).

Adesso è stato confermato anche un’altro gioco che sarà disponibile in maniera totalmente gratuita per tutti gli abbonati al servizio: Umurangi Generation Special Edition, che ci si aspetti faccia il suo ingresso il 17 maggio (via Gamerant).

Questo è un gioco di fotografia futuristico pubblicato originariamente su PC, per poi arrivare anche su Nintendo Switch.

Ricapitolando dunque, i giochi della seconda metà di maggio saranno questi:

Umurangi Generation Special Edition (17 maggio)

Floppy Knights (24 maggio)

Hardspace Shipbreaker (24 maggio)

Sniper Elite 5 (26 maggio)

Pac-Man Museum Plus (27 maggio)

Per rimanere in tema, secondo un’indiscrezione Xbox Game Pass potrebbe vedere presto l’arrivo del famoso sparatutto Battlefield 2042, tuttavia ancora non c’è nulla di ufficiale.

Infine, con i giochi che arrivano ci sono anche i giochi che se ne vanno: ecco quali abbandoneranno Game Pass questo mese.