Xbox Game Pass, addio a un nuovo gioco gratis: svelate le date e i dettagli

La lista di giochi gratis su Xbox Game Pass a cui i fan dovranno presto dire addio si è allungata a sorpresa: in queste ore Microsoft ha infatti svelato un nuovo titolo in uscita, proprio quando si pensava fossero stati svelati tutti i titoli.

Consultando l’apposita sezione dei titoli gratuiti che non saranno più disponibili su Xbox Game Pass (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon) è infatti possibile notare che è stato aggiunto anche Remnant from the Ashes, precedentemente assente dalla lista.

I giochi gratis in uscita a maggio non sono più dunque soltanto sei, ma la lista si allunga ufficialmente a sette giochi gratis a cui dire addio, ma che resteranno giocabili fino alla metà del mese.

Gli annunci del mese stanno inevitabilmente generando non poca confusione, dato che non solo uno dei big più importanti era stato svelato a sorpresa pochi giorni fa, ma che le aggiunte sono arrivate a sorpresa in modo sicuramente erratico.

Fortunatamente, grazie a un comunicato ufficiale arrivato dalla stessa casa di Redmond, adesso sappiamo con certezza quando non saranno più disponibili i 7 titoli gratis: GTA San Andreas Definitive Edition abbandonerà ufficialmente il catalogo il 10 maggio, mentre gli altri 6 giochi abbandoneranno ufficialmente il 15 maggio, come avevamo inizialmente ipotizzato.

In ogni caso, di seguito vi riporteremo la lista completa con tutti i giochi gratis in uscita nei prossimi giorni, includendo l’ultima rivelazione a sorpresa:

GTA San Andreas – The Definitive Edition (Console) – 10 maggio

Enter the Gungeon (Console, PC) – 15 maggio

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console) – 15 maggio

Remnant: From the Ashes (Console, PC) – 15 maggio

Steep (Console) – 15 maggio

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Console, PC) – 15 maggio

The Wild at Heart (Console, PC) – 15 maggio

Ricordiamo che Remnant From the Ashes è uno sparatutto action survival ambientato in un mondo post-apocalittico, con scenari generati in modo dinamico e oltre 100 nemici da sconfiggere.

Adesso che sono fortunatamente disponibili anche le date d’uscita ufficiali, vi raccomandiamo di recuperare tutti i titoli a cui siete interessati prima che sia troppo tardi: vi ricordiamo che sarà anche possibile riuscire ad acquistarli con uno sconto del 20% durante tutta la loro permanenza.

Lo stesso comunicato ha anche svelato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo nei prossimi giorni: altri 7 giochi prenderanno ufficialmente il posto di questi titoli importanti.