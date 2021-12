Xbox Game Pass, addio a 5 giochi alla fine del 2021: c’è una saga importante

Il catalogo di Xbox Game Pass continua ad aggiornarsi ogni giorno con tanti grandi giochi e sorprese, ma come i fan hanno ormai imparato questo significa doversi preparare costantemente a salutarne altri.

Il 2021 di Xbox Game Pass si chiuderà dunque non solo con nuovi giochi gratis, ma anche con 5 importanti addii: tre di questi in particolare saranno probabilmente difficili da digerire, dato che fanno parte di una saga molto importante.

Dopo aver dunque gioito per l’arrivo di Mortal Kombat 11 e di tanti altri giochi a sorpresa, è arrivato dunque il momento di salutare diversi titoli che, non appena inizierà il 2022, non sarà più possibile scaricare gratis.

E tra questi ci sono anche Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, i primi capitoli della celebre saga di SEGA: un duro colpo per gli abbonati, dopo che Microsoft aveva puntato fortemente sulla possibilità di poter usufruire di tutti i giochi principali del franchise con il suo servizio.

Come riportato da GameSpot, i primi capitoli di Yakuza non sono però gli unici giochi che a breve lasceranno Xbox Game Pass: di seguito troverete la lista completa dei giochi che non saranno più disponibili.

Pro Evolution Soccer 2021 (Cloud e Console)

The Little Acre (Cloud e Console)

Yakuza 0 (Cloud, Console e PC)

Yakuza Kiwami 1 (Cloud, Console e PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console e PC)

L’addio di PES 2021 non dovrebbe risultare particolarmente sorprendente, ma potrebbe comunque rappresentare una delusione per tutti quei giocatori che sono rimasti delusi da eFootball 2022, il capitolo free-to-play calcistico che ha avuto non pochi problemi al lancio.

The Little Acre, per chi invece non lo conoscesse, è una gradevole e adorabile avventura fantasy, ambientata nell’Irlanda degli anni ’50 con bellissime animazioni realizzate a mano.

Questi 5 grandi giochi lasceranno ufficialmente Xbox Game Pass il 31 dicembre 2021: significa che i giocatori avranno tempo entro l’inizio del 2022 per poter provare questi grandi giochi senza alcun costo aggiuntivo.

Ad addolcire leggermente la pillola, è arrivato anche l’annuncio di Sniper Elite 5, il nuovo capitolo dell’amato franchise che sarà disponibile su Game Pass fin dal lancio.

Durante i TGA c’è stato anche il tempo per grandi annunci per i giocatori PC: sono stati infatti svelati tanti nuovi giochi che arriveranno su Game Pass al day one.